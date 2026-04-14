Bé gái 9 tuổi chi chít vết bầm trên cơ thể, nghi bị mẹ bạo hành

Nguyễn Thảo
TPO - Sau khi đón con gái 9 tuổi từ nhà vợ cũ về, người đàn ông phát hiện trên người con chi chít vết bầm nên đã đưa con đến trụ sở công an trình báo.

Ngày 14/4, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tiếp nhận trình báo một vụ nghi bạo hành trẻ em và đang vào cuộc xác minh.

Nhiều vết bầm trên cơ thể bé gái. Ảnh: Cha của nạn nhân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, ông T. (49 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) đã đưa con gái là cháu L.G.B.A. (9 tuổi, học sinh một Trường tiểu học trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột) đến trụ sở công an phường trình báo. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trên cơ thể bé có 34 vết bầm.

Được biết, ông T. và vợ cũ có với nhau 2 người con gái. Hai vợ chồng ông chính thức ly hôn từ tháng 11/2025. Ông T. nhận nuôi bé A., còn con gái lớn trên 18 tuổi nên tự quyết định việc ở với bố hay mẹ.

Thời gian qua, bé A. xin về ở với mẹ và chị cho vui nên ông đồng ý. Chiều 13/4, ông đón con gái đi chơi và phát hiện cơ thể con có chi chít vết bầm. Ông gặng hỏi thì con gái nói bị mẹ đánh vào chiều 12/4. Sau đó, ông đã đưa con đến cơ quan công an để trình báo.

Hiện, Công an phường Buôn Ma Thuột đã mời những người có liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ.

Nguyễn Thảo
#bé gái #bạo hành #trẻ em #trình báo #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục