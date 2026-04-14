Miền Bắc sẽ đón mưa dông liên tiếp

TPO - Dự báo từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngay sau đó, từ khoảng chiều tối 18/4, miền Bắc lại đón đợt mưa dông mới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng chiều tối và đêm 16/4, miền Bắc nước ta đón một đợt không khí lạnh yếu từ phương Bắc tràn xuống. Đợt không khí lạnh này nén rãnh áp thấp, gây mưa rào và dông cho khu vực miền Bắc.

Cụ thể trong đêm 16/4 và ngày 17/4, miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngay sau đó, từ chiều tối 18 đến ngày 20/4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu, trời tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhờ mưa dông liên tiếp, miền Bắc sẽ có chuỗi ngày thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 28-31 độ, vùng núi cao có thể dưới 28 độ, chấm dứt chuỗi ngày oi nóng kéo dài.

Trước khi đón mưa dông, trong hai ngày 15-16/4, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ, khu vực Đông Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 32-34 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế trong hai ngày 15-16/4 tiếp tục có nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ trong hai ngày này cũng có nắng nóng từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, phải đến ngày 17/4, đợt nắng nóng đến sớm và gay gắt ở miền Trung mới có dấu hiệu hạ nhiệt, riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4 và thời kỳ từ đêm 18/4 đến ngày 20/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ, riêng khu vực phía Nam Tây Nguyên từ ngày 15-17/4 có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.