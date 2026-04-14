Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sẽ đón mưa dông liên tiếp

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngay sau đó, từ khoảng chiều tối 18/4, miền Bắc lại đón đợt mưa dông mới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng chiều tối và đêm 16/4, miền Bắc nước ta đón một đợt không khí lạnh yếu từ phương Bắc tràn xuống. Đợt không khí lạnh này nén rãnh áp thấp, gây mưa rào và dông cho khu vực miền Bắc.

Cụ thể trong đêm 16/4 và ngày 17/4, miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngay sau đó, từ chiều tối 18 đến ngày 20/4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu, trời tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhờ mưa dông liên tiếp, miền Bắc sẽ có chuỗi ngày thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 28-31 độ, vùng núi cao có thể dưới 28 độ, chấm dứt chuỗi ngày oi nóng kéo dài.

Miền Bắc đón nhiều đợt mưa dông từ đêm 16/4.

Trước khi đón mưa dông, trong hai ngày 15-16/4, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ, khu vực Đông Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 32-34 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế trong hai ngày 15-16/4 tiếp tục có nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ trong hai ngày này cũng có nắng nóng từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, phải đến ngày 17/4, đợt nắng nóng đến sớm và gay gắt ở miền Trung mới có dấu hiệu hạ nhiệt, riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4 và thời kỳ từ đêm 18/4 đến ngày 20/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ, riêng khu vực phía Nam Tây Nguyên từ ngày 15-17/4 có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm

Cùng chuyên mục