Nắng nóng đến sớm hơn một tháng ở miền Bắc

Nguyễn Hoài
TPO - Trong căn phòng nhỏ bật điều hoà tại khu đô thị Linh Đàm Hà Nội chủ nhật vừa qua, chị Lê Thu dọn dẹp quần áo và chăn màn mùa đông cất đi, dù đang là tháng 2 âm lịch, khi rét Nàng Bân còn chưa tới.

Gần một tuần qua, gia đình chị Lê Thu đều bật điều hoà vào buổi tối, chị kể nhà có 2 con nhỏ, trời nắng nóng khiến bọn trẻ nhà chị bứt rứt, phải bật điều hoà mới ngủ ngon. Người mẹ trẻ lo lắng tiền điện tháng này sẽ tăng mạnh. “Những năm trước phải sau 30/4 mình mới cất đồ mùa đông, năm nay nóng quá”, chị Thu than thở.

Những năm qua, tháng 3-4 là thời gian giao mùa ở miền Bắc với điển hình là các đợt không khí lạnh yếu khiến trời có mưa rào và dông rải rác, xen lẫn là những ngày nắng nhẹ. Tuy nhiên, năm nay, mọi thứ khác hẳn.

Ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ đón ngày nắng nóng diện rộng đầu tiên. Từ 6/4 đến nay, nắng nóng bao trùm khu vực Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ liên tục duy trì nhiệt độ cao nhất ngày từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, ngoại trừ Quảng Ninh – Hải Phòng, những địa phương còn lại cũng có nắng nóng từ 35-36 độ, riêng hai ngày 6-7/4, nắng nóng phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Miền Bắc đón nắng nóng rất sớm trong năm nay. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Đức.

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm qua của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng thường đến vào giữa và nửa cuối tháng 4, trong khi khu vực Đông Bắc Bộ thường bắt đầu muộn hơn nhiều, khoảng từ ngày 8/5-1/6. Như vậy, so với số liệu lịch sử, nắng nóng năm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội đến sớm hơn một tháng.

Dự báo đến ngày mai (15/4), nắng nóng dịu dần ở Đông Bắc Bộ, trong khi Tây Bắc Bộ nắng nóng tiếp tục gay gắt. Đến khoảng chiều tối và đêm 16/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời chuyển mát.

Về khả năng xuất hiện rét nàng Bân, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ nay cho đến đầu tháng 5, miền Bắc vẫn sẽ đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, chủ yếu gây ra mưa rào và dông rải rác, thời tiết mát mẻ, rất ít khả năng chuyển lạnh hoặc chuyển rét.

Miền Trung đón thời tiết nguy hiểm

Thanh Hoá đến Huế năm nay cũng đón nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình những năm trước khi ngay ngày 30-31/3, khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi đã đón nắng nóng diện rộng.

Từ ngày 5/4 đến nay, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao trùm khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt trong lều khí tượng trên 41 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài trời còn có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí cao hơn nữa, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm.

Không chỉ hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt, Thanh Hoá đến Huế còn hứng chịu “combo” khắc nghiệt khi độ ẩm không khí xuống mức thấp kỷ lục, chỉ từ 30-35% cùng với gió Lào hoạt động mạnh. Sự nóng khô của thời tiết khiến cơ quan chức năng phải nâng mức cảnh báo cháy rừng lên ngưỡng V – ngưỡng nguy hiểm nhất.

Không chỉ tại “chảo lửa” Thanh Hoá đến Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ, nắng nóng cũng đến sớm gần một tháng trong năm nay, thay vì khoảng thời gian đầu tháng 5 như những năm trước. Nền nhiệt khu vực này những ngày qua cũng duy trì ở mức rất cao, phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, phải đến khoảng 17/4, nắng nóng mới dịu dần ở miền Trung. Miền Bắc và miền Trung sẽ có ít ngày thời tiết mát mẻ trước khi nắng nóng có thể trở lại vào cuối tháng.

Nhận định chung cho thấy, trong nửa cuối tháng 4 và nửa đầu tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng hầu khắp cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế.

Theo các chuyên gia, nắng nóng làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ, đồng thời tăng nguy cơ cháy nổ và cháy rừng. Các hộ gia đình cũng đối mặt với nguy cơ tiền điện tăng vọt do mức sử dụng lớn, dù chưa vào hè.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong thời kỳ từ ngày 11/3-10/4/2026, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn nhiều năm cùng thời kỳ từ 2-4 độ.

Nguyễn Hoài
