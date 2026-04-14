Đào thông toàn bộ hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

TPO - Sau hơn 14 tháng thi công, máy đào hầm TBM số 2 mang tên “Táo bạo” đã khoan đến ga ngầm S12 - Ga Hà Nội (ga cuối), hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hai đường hầm ngầm (chiều đi và chiều về) dài 4 km thuộc dự án tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Máy đào hầm số 2 khoan đến ga Hà Nội

Tối 13/4, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, trong quá trình khoan hầm, máy TBM số 2 đã đi qua 4 ga ngầm trên đoạn Cầu Giấy – Ga Hà Nội là các ga: S9 - Kim Mã, S10 - Cát Linh, S11 - Văn Miếu và S12 - Ga Hà Nội.

Trước đó, máy TBM số 1 “Thần tốc” đã hoàn thành hầm thứ nhất vào tháng 12/2025. Việc cả hai máy TBM hoàn thành nhiệm vụ đào hầm đã chính thức nối thông toàn bộ 2 ống hầm (chiều đi và về) của dự án.

Theo thiết kế, phần ngầm của tuyến metro gồm 4 km hầm đôi, 4 ga ngầm và 1 giếng thoát hiểm. Đến nay, tiến độ phần ngầm đạt khoảng 63%. Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công đồng loạt các hạng mục hoàn thiện kết cấu hầm, dốc hạ ngầm, đường chuyển làn, gara ngầm và đường ven hồ Thủ Lệ.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự án khởi công năm 2010 có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km. Hiện đoạn đi trên cao tàu đã vận hành chở khách từ 8/8/2024, đoạn đi ngầm đang thi công và có tiến độ hoàn thành năm 2027.