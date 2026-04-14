Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội:

Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A: Sát hạn bàn giao vẫn 'tắc' GPMB

Thanh Hiếu

TPO - Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã thông xe kỹ thuật vào 10/2/2026 và dự kiến bàn giao vào 15/4, nhưng đến thời điểm này dự án vẫn còn vướng GPMB liên quan đến 3 tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn 2 phường.

tp-14.jpg﻿
tp-18.jpg﻿
tp-10.jpg
Ngày 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà (Chủ đầu tư dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) cho biết: Từ 31/3, đơn vị đã hoàn thiện 99% khối lượng công trình. Từ 1/4 đến nay, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục lát đá vỉa hè, trồng cây... nhằm bảo đảm sự đồng bộ của toàn tuyến. Dự kiến, ngày 15/4 sẽ hoàn thiện và tổng vệ sinh toàn tuyến để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.
tp-4.jpg﻿
tp-2.jpg﻿
tp-3.jpg
Dù dự án đã sắp bàn giao, nhưng đến nay vẫn còn 3 điểm chưa hoàn thành GPMB. Cụ thể, 1 điểm thuộc phường Phương Liệt do Công ty HUD đang quản lý nằm trong phạm vi vỉa hè chưa GPMB. Dự kiến, trong ngày 13/4, Công ty HUD và UBND phường Phương Liệt sẽ ký kết biên bản bàn giao mặt bằng. Sau đó, phường sẽ bàn giao cho chủ đầu tư để tiếp tục hoàn thiện.
tp-5.jpg
tp-6.jpg
tp-7.jpg
Ngoài ra, trên địa bàn phường Định Công còn tồn tại 2 trường hợp lấn chiếm chỉ giới đường đỏ chưa được giải tỏa. Sau nhiều lần thương lượng hòa giải nhưng không thành, phường Định Công đã ban hành quyết định cưỡng chế, dự kiến sẽ triển khai trong vài ngày tới.
tp-16.jpg
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được khởi công năm 2014 với chiều dài 1,6km, tổng mức đầu tư khoảng 1.317 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, do vướng mắc trong GPMB và gia hạn hợp đồng BT, dự án đã chậm triển khai trong thời gian dài.
﻿tp-8.jpg﻿
Cuối tháng 5/2025, chủ đầu tư đã tổ chức Lễ tái khởi công dự án. Đến ngày 10/2/2026, dự án đã chính thức thông xe kỹ thuật. Trước những vướng mắc còn lại liên quan đến GPMB, UBND thành phố đã yêu cầu phường Phương Liệt và phường Định Công khẩn trương xử lý dứt điểm, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch.
tp-17.jpg
Vành đai 2,5 là một trong những trục giao thông quan trọng, có vai trò kết nối các khu vực phía Nam và phía Tây Nam thành phố. Khi từng đoạn tuyến được hoàn thiện và đưa vào khai thác, hệ thống giao thông khu vực sẽ được tăng cường khả năng lưu thông, góp phần giảm áp lực cho một số trục đường lớn như Giải Phóng và các tuyến kết nối với Quốc lộ 1A.
#Đường Vành đai 2 #Đầm Hồng- Quốc lộ 1A #Chủ đầu tư #Dự án #Giải phóng mặt bằng

