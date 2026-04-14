Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A: Sát hạn bàn giao vẫn 'tắc' GPMB

TPO - Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã thông xe kỹ thuật vào 10/2/2026 và dự kiến bàn giao vào 15/4, nhưng đến thời điểm này dự án vẫn còn vướng GPMB liên quan đến 3 tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn 2 phường.
Ngày 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà (Chủ đầu tư dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) cho biết: Từ 31/3, đơn vị đã hoàn thiện 99% khối lượng công trình. Từ 1/4 đến nay, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục lát đá vỉa hè, trồng cây... nhằm bảo đảm sự đồng bộ của toàn tuyến. Dự kiến, ngày 15/4 sẽ hoàn thiện và tổng vệ sinh toàn tuyến để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.
Dù dự án đã sắp bàn giao, nhưng đến nay vẫn còn 3 điểm chưa hoàn thành GPMB. Cụ thể, 1 điểm thuộc phường Phương Liệt do Công ty HUD đang quản lý nằm trong phạm vi vỉa hè chưa GPMB. Dự kiến, trong ngày 13/4, Công ty HUD và UBND phường Phương Liệt sẽ ký kết biên bản bàn giao mặt bằng. Sau đó, phường sẽ bàn giao cho chủ đầu tư để tiếp tục hoàn thiện.
Ngoài ra, trên địa bàn phường Định Công còn tồn tại 2 trường hợp lấn chiếm chỉ giới đường đỏ chưa được giải tỏa. Sau nhiều lần thương lượng hòa giải nhưng không thành, phường Định Công đã ban hành quyết định cưỡng chế, dự kiến sẽ triển khai trong vài ngày tới.
Cuối tháng 5/2025, chủ đầu tư đã tổ chức Lễ tái khởi công dự án. Đến ngày 10/2/2026, dự án đã chính thức thông xe kỹ thuật. Trước những vướng mắc còn lại liên quan đến GPMB, UBND thành phố đã yêu cầu phường Phương Liệt và phường Định Công khẩn trương xử lý dứt điểm, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch.