Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Hưng Yên lấy ý kiến người dân mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kế hoạch mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sau khi được mở rộng, nơi đây cùng với dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành quần thể văn hóa - giáo dục truyền thống của địa phương.

Đại diện UBND xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên cho biết thời gian qua xã đã tổ chức các cuộc họp với người dân về dự án mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo UBND xã Việt Tiến, chủ trương di dời đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh phục vụ dự án, được triển khai trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt từ trước. Quá trình thực hiện được tiến hành bài bản, từ việc xin ý kiến người dân đến tổ chức các hội nghị đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất.

Phối cảnh dự án mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại xã Việt Tiến.

Kết quả lấy ý kiến bằng phiếu cho thấy 97,6% hộ dân trong thôn đồng ý với phương án di chuyển đình, chùa ra vị trí mới. Đây là tỷ lệ đồng thuận rất cao, phản ánh sự thống nhất trong nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết của chủ trương này.

Bên cạnh đó, người dân cũng được tham gia góp ý về phương án thiết kế chùa Hưng Khánh từ sớm, đến nay chưa ghi nhận ý kiến trái chiều nào, cho thấy sự đồng thuận cao đối với định hướng xây dựng.

Dự kiến dự án được triển khai vào ngày 6/5. Việc di chuyển và xây dựng chùa Hưng Khánh cũng sớm triển khai ngay sau đó.

Khu Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh là di tích lịch sử cấp tỉnh, được xây dựng trên khuôn viên cũ của đình làng Vân Nội, với diện tích hơn 4.300 m2.

Theo UBND xã Việt Tiến, trong thời gian tới, khi được nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia và kết hợp với dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải, khu vực này trở thành quần thể văn hóa - giáo dục truyền thống của địa phương.

