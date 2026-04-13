Hưng Yên lấy ý kiến người dân mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Kế hoạch mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sau khi được mở rộng, nơi đây cùng với dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành quần thể văn hóa - giáo dục truyền thống của địa phương.

Đại diện UBND xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên cho biết thời gian qua xã đã tổ chức các cuộc họp với người dân về dự án mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo UBND xã Việt Tiến, chủ trương di dời đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh phục vụ dự án, được triển khai trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt từ trước. Quá trình thực hiện được tiến hành bài bản, từ việc xin ý kiến người dân đến tổ chức các hội nghị đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất.

Phối cảnh dự án mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại xã Việt Tiến.

Kết quả lấy ý kiến bằng phiếu cho thấy 97,6% hộ dân trong thôn đồng ý với phương án di chuyển đình, chùa ra vị trí mới. Đây là tỷ lệ đồng thuận rất cao, phản ánh sự thống nhất trong nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết của chủ trương này.

Bên cạnh đó, người dân cũng được tham gia góp ý về phương án thiết kế chùa Hưng Khánh từ sớm, đến nay chưa ghi nhận ý kiến trái chiều nào, cho thấy sự đồng thuận cao đối với định hướng xây dựng.

Dự kiến dự án được triển khai vào ngày 6/5. Việc di chuyển và xây dựng chùa Hưng Khánh cũng sớm triển khai ngay sau đó.

Khu Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh là di tích lịch sử cấp tỉnh, được xây dựng trên khuôn viên cũ của đình làng Vân Nội, với diện tích hơn 4.300 m2.

Theo UBND xã Việt Tiến, trong thời gian tới, khi được nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia và kết hợp với dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải, khu vực này trở thành quần thể văn hóa - giáo dục truyền thống của địa phương.