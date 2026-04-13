Văn Miếu - Quốc Tử Giám bừng sáng

Gia Linh - Đức Nguyễn

TPO - Không gian khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám bừng sáng với hàng trăm đèn lồng thủ công kết hợp công nghệ chiếu sáng hiện đại, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in.

Chương trình Vườn ánh sáng do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức, là hoạt động điểm nhấn nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Di tích Quốc gia đặc biệt Quốc Tử Giám (1076-2026).
Vườn ánh sáng được dàn dựng như một không gian trưng bày nghệ thuật đèn lồng đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ nhân, cơ sở thủ công và làng nghề tiêu biểu trên cả nước như làng nghề đèn lồng Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội), làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Phú Nghĩa, Hà Nội), làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình), Nghệ nhân lọng, đèn Hoàng Ngọc Tuyên (Huế), làng nghề mây tre đan Bao La (Huế), cơ sở đèn lồng đèn nón lá Hải Dương (Huế), đèn lồng Dé Lantana (Hội An), đèn lồng Trọng Bình Cổ Đăng (TPHCM).
Không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám rực sáng với hàng trăm chiếc đèn lồng đến từ các làng nghề truyền thống trên cả nước.
Vườn ánh sáng là không gian trải nghiệm độc đáo, nơi nghệ thuật và tri thức giao thoa qua hàng trăm đèn lồng thủ công tinh xảo do các nghệ nhân ưu tú và các làng nghề truyền thống thực hiện.
Sự hiện diện của các nghệ nhân và làng nghề trên khắp mọi miền đất nước đã thắp sáng niềm tin, tạo nên sự kết nối và tiếp nối những giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và tri thức của người Việt Nam.
Không dừng lại ở việc trưng bày, chương trình mong muốn tôn vinh những nghệ nhân, làng nghề cùng những nỗ lực sáng tạo không ngừng của họ trong đời sống đương đại. Mỗi tác phẩm vừa thể hiện sự khéo léo, vừa góp phần kể câu chuyện văn hóa, phản ánh bản sắc vùng miền, đồng thời làm mới các giá trị truyền thống theo tinh thần hiện đại.
TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám - cho biết mỗi tác phẩm trong Vườn ánh sáng đều mang giá trị biểu tượng, trong đó ánh sáng được ẩn dụ cho tri thức, cho đạo học và những giá trị nhân văn được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Sự hội tụ của các nghệ nhân từ nhiều làng nghề tại Vườn ánh sáng không chỉ mang đến bức tranh đa sắc về kỹ thuật chế tác và bản sắc vùng miền mà còn tạo nên một không gian đối thoại giàu tính nghệ thuật giữa truyền thống và hiện đại.
Các tác phẩm đèn lồng được chế tác công phu từ những chất liệu truyền thống như: nan tre, lụa, giấy dó, kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng đương đại, tạo nên một không gian trải nghiệm giàu tính thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.
Với sự kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống, hiện đại, Vườn ánh sáng hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Vườn ánh sáng mở cửa phục vụ công chúng miễn phí (8-21h hằng ngày), từ 10-19/4 tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Gia Linh - Đức Nguyễn
Xem thêm

Cùng chuyên mục