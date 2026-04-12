Hơn 50.000 khán giả đến concert Thanh âm kỷ nguyên mới

Quốc Nam

TPO - Hơn 50.000 khán giả đã lấp đầy toàn bộ sân khấu tại Quảng trường 30 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh trong lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 và Chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới.

Video hơn 50.000 khán giả tại đêm concert Thanh âm kỷ nguyên mới.
Tối 11/4, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 và Chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới - Chào mừng 71 năm ngày giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955-25/4/2026).
Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh thành và hơn 50.000 khán giả theo dõi trực tiếp tại sân khấu Quảng trường 30 tháng 10.
Ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - cho biết trong những năm qua, Quảng Ninh đã trở thành điểm sáng về đổi mới và phát triển toàn diện. Nhưng hơn cả những con số, sự phát triển của Quảng Ninh được đo bằng chất lượng cuộc sống của người dân. Trong hành trình đó, báo chí nói chung và phát thanh nói riêng không chỉ là kênh thông tin, mà còn là cầu nối niềm tin son sắt giữa ý Đảng và lòng dân. Chính nhịp sống và cảm xúc vùng mỏ sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng để các nhà báo sáng tạo nên nhiều tác phẩm phát thanh đặc sắc, lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh và đất nước Việt Nam.
Chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh Liên hoan năm nay với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục khẳng định và giữ vai trò của phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc - đánh trống khai mạc.
Thanh âm kỷ nguyên mới. Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, trình diễn ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển, hội nhập và đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên số.
Chương trình gồm 3 chương với nội dung xuyên suốt, thể hiện hành trình phát triển của đất nước và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Cụ thể, chương I - Âm vang truyền thống, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần dân tộc. Chương II - Nhịp sống hôm nay, phản ánh hơi thở đương đại, sự năng động, đổi mới của đất nước và con người Quảng Ninh. Chương III - Khát vọng tương lai, lan tỏa thông điệp về hội nhập, phát triển bền vững trong thời đại số.
Trong chương trình, các bài hát, tiết mục được lựa chọn đã thể hiện những thanh âm đầu tiên của đời sống và văn hóa đã được khơi nguồn, đặt nền móng vững chãi cho căn cốt của một dân tộc, tạo nên bản lĩnh và bản sắc của người Việt Nam.
NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, Rapper nhí Xệ Xệ, Nhóm Oplus… cùng hàng trăm vũ công, diễn viên quần chúng là học sinh, sinh viên, các lực lượng tham gia.
Ca sĩ Phạm Anh Duy trình bày Hò biển, lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, phóng khoáng của biển cả bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, kết hợp với xu hướng biểu diễn đương đại.
Màn biểu diễn dàn dựng công phu của ca sĩ Hòa Minzy.
Ca khúc Việt Nam tinh hoa được thể hiện bởi NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, Quách Mai Thy, Hoàng Bách, Phạm Anh Duy… tạo nên màn hòa giọng hoành tráng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
Chương trình tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước trong giai đoạn mới qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh.
50.000 người dùng đèn flash và lightstick tạo hiệu ứng màn sao đêm.
Chương trình nghệ thuật đã mang đến không gian giàu cảm xúc.
#Liên hoan Phát thanh #Quảng Ninh #khán giả #nghệ thuật #phát thanh #du lịch #sự kiện #concert #công nghiệp văn hóa #Đài tiếng nói Việt Nam #Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương #Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

