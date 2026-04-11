Ngôi đền thiêng hàng nghìn năm tuổi thờ nữ tướng

TPO - Đền thờ Bà Triệu được dựng từ thời vua Lý Nam Đế, tọa lạc trên núi Gai (Thanh Hóa), để tưởng nhớ công lao của nữ anh hùng Triệu Thị Trinh - người có công đánh đuổi quân Đông Ngô.
Quần thể đền Bà Triệu được quy hoạch trên diện tích khoảng 3,8 ha, quay hướng Bắc. Không gian thờ tự được sắp xếp theo quy luật thờ anh hùng dân tộc, thể hiện sự tôn nghiêm và trang trọng. Nghi môn nội được thiết kế theo kiểu tam quan với ba lối đi, tạo nên không gian trang nghiêm, uy nghi.
Năm 2015, đền Bà Triệu được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Là điểm du lịch tâm linh, những năm qua, đền Bà Triệu thu hút đông đảo du khách về chiêm bái, đặc biệt là dịp đầu năm.