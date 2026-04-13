Justin Bieber điên rồ giữa hàng chục nghìn người

TPO - Trước hàng vạn khán giả, Justin Bieber bình thản truy cập YouTube, mở lại các bản hit cũ và cùng đám đông "hát karaoke" ngay tại sân khấu Coachella đình đám. Từ ý tưởng đơn giản, "Hoàng tử nhạc pop" lại gây sốt cõi mạng.

Trong vài tháng, Justin Bieber 2 lần gây rúng động làng nhạc thế giới. Trước đó, nam ca sĩ gây choáng khi mặc quần đùi và cởi trần, hát live hit Yukon trên sân khấu trao giải Grammy danh giá. Lần này, Justin lần đầu bước lên sân khấu Coachella trong vai trò headline (nghệ sĩ chính), cũng là lần tái xuất của anh trên sân khấu lớn sau nhiều năm.

Tất cả chờ đợi Justin bước lên sân khấu Coachella bằng set nhạc bùng nổ, quy tụ tất cả bản hit trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Dù vậy, đêm diễn của ngôi sao người Canada khiến tất cả ngỡ ngàng.

Justin chia set nhạc thành 2 phần, đầu tiên là một chuỗi ca khúc mới của anh. Và ở nửa còn lại, nam ca sĩ vào YouTube, mở các bản hit cũ, cùng fan hát karaoke với thời lượng 30 giây mỗi bài.

Từ sân khấu Grammy đến Coachella, điểm chung của Bieber là sự chân chất, đơn giản đến kỳ lạ. Điều này được tranh luận ở 2 góc độ, là Bieber quá hời hợt trên sân khấu hoặc là "Hoàng tử nhạc pop" quá sáng tạo. Theo bất kỳ kịch bản nào, điều sau cùng đọng lại là Bieber tiếp tục gây sốt và mang đến giá trị truyền thông khổng lồ cho các chương trình.

Ngỡ ngàng với Justin Bieber

Hơn 125.000 khán giả có mặt trực tiếp tại Coachella 2026. Hàng triệu khán giả xem trực tiếp lễ hội âm nhạc đình đám trên các nền tảng trực tuyến. Và một loạt nghệ sĩ đình đám như Adele, Katy Perry, Bad Bunny có mặt để chứng kiến sân khấu được chờ đợi rất nhiều ở Bieber.

Thay vì mở đầu bằng những bản hit đình đám, anh bước lên sân khấu với set diễn phần lớn là ca khúc mới. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra: Có thể Bieber đã bán hết hit cũ, không thể hát lại. Hoặc là "Hoàng tử nhạc pop" muốn mang lại không khí tươi mới và quảng bá các sản phẩm mới. Một khi khởi đầu set nhạc với toàn ca khúc mới, Bieber sẽ đánh đổi bằng việc hiệu ứng tạo ra khó bùng nổ.

Đám đông vẫn hò theo và hát cùng, nhưng thiếu sự bùng nổ ở thời gian đầu. Không có những đoạn chorus được hét vang, không có những nhịp drop kéo hàng chục nghìn người hòa vào một nhịp cảm xúc chung. Với một "headliner" như Bieber, người ta chờ đợi nhiều hơn. Nhưng cũng không khó hiểu vì các ca khúc mới trong album Swag của Bieber chắc chắn không thể được khán giả thuộc lòng như chuỗi hit trong quá khứ.

Và rồi, chương 2 của Bieber tiếp tục theo cách không ai đoán được.

Chủ nhân bản hit Baby phá vỡ hoàn toàn cấu trúc màn trình diễn truyền thống. Không còn kịch bản chặt chẽ, không còn những lớp dàn dựng được tính toán kỹ lưỡng, Bieber ngồi xuống, mở YouTube ngay trên sân khấu, tìm lại những ca khúc cũ và cho khán giả cùng hát karaoke ở sự kiện Coachella. Lựa chọn được xem là "điên rồ" trên sân khấu trị giá 10 triệu USD, nhưng lại chính là bước ngoặt để kéo cảm xúc của tất cả đi lên. Từ sự điên rồ ấy, Bieber bùng nổ trở lại theo kịch bản có "1-0-2".

Khán giả không còn đứng dưới để quan sát, mà trở thành một phần của màn trình diễn. Những ca khúc quen thuộc vang lên, và lần này, Bieber không cần kéo đám đông hát theo mình nữa. Chính đám đông khán giả ở dưới chờ đợi từng nhịp, từng chữ được chạy đến để hát vang loạt bản hit của Bieber. Họ hát, họ nhún nhảy, họ hô hào, khiến khoảng cách giữa một ngôi sao âm nhạc và khán giả kéo lại gần hơn bao giờ hết.

Katy Perry vỡ òa khi cùng Bieber hát lại bản hit đình đám một thời Baby. Các celeb, influencer, nghệ sĩ cũng có chung cảm giác như vậy. Họ vừa hát, vừa đưa điện thoại lên cao để ghi lại khoảnh khắc độc nhất vô nhị. Và họ biết rằng, từng thước phim ở sân khấu của Bieber sẽ ngay lập tức viral trên mạng.



Bieber đứng ở trên sân khấu, dẫn dắt đám đông một cách tự nhiên. Hình ảnh của siêu sao được trả 10 triệu USD cho một đêm diễn được xóa nhòa. Bieber như một nghệ sĩ đường phố bỏ mặc tất cả để được cất giọng và tận hưởng từng khoảnh khắc các fan hòa giọng cùng anh. Có lúc Bieber đang hát, sự cố xảy ra vì mất wifi và không khí lắng lại vài phút. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên, khác xa những gì thường thấy của một lễ hội âm nhạc toàn cầu.

Bieber đã trưởng thành

Sân khấu của "Hoàng tử nhạc pop" biến thành cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội. Một nhóm khán giả cho rằng Bieber quá hời hợt khi nhận về 10 triệu USD để diễn tại Coachella. Họ so sánh set diễn của Justin với Sabrina Carpenter. Trái ngược Bieber, Sabrina Carpenter gây choáng khi mang đến rất nhiều concept hoành tráng, mãn nhãn cả phần nghe và phần nhìn.

Bieber thì khác, cả phần nghe và phần nhìn đều có vấn đề. Thứ người ta chờ đợi là những bản hit của "Hoàng tử nhạc pop" được mang lên Coachella 2026 bằng màu sắc âm nhạc mới, kết hợp những concept hoành tráng. Bieber cũng không chăm chút bản thân cho sự xuất hiện này, chỉ đơn giản là quần short, áo hoodie.

Đổi lại, Bieber làm được điều mà tất cả chưa từng làm được ở Coachella, đó là cảm xúc đong đầy. Đó là cảm xúc đến từ sự kết nối trực tiếp giữa một nghệ sĩ và hàng chục nghìn người dưới sân khấu. Một khoảnh khắc mà ở đó, Justin Bieber không còn là siêu sao, mà chỉ đơn giản là người đứng giữa đám đông và hát những gì thuộc về ký ức của tất cả.

Bieber trên sân khấu Grammy.

Ở sân khấu Grammy, ngay cả đạo diễn chương trình cũng không biết chắc Bieber sẽ làm gì dù ngày diễn ra sự kiện đến gần. Bieber nghe máy từ đạo diễn và nói: "Tôi chưa biết. Tôi chỉ muốn đến đó hát, muốn tất cả tập trung vào âm nhạc".

Và thực tế, đúng là Bieber bước lên sân khấu để hát và lầm lũi bước về.

Từ hai sân khấu gần nhất, Bieber khiến người ta hoang mang. Nhiều khán giả đặt câu hỏi: "Cậu ấy có gặp vấn đề gì về tâm lý không". Nhưng ngược lại, số đông tin rằng sau nhiều biến cố, Bieber dần tìm lại niềm vui để trở lại sân khấu. Bieber giờ không cần chạy theo kỳ vọng phải bùng nổ, không còn cố chứng minh mình là một "pop star" hoàn hảo. Nam ca sĩ đang cố tìm lại bản ngã của chính mình từ âm nhạc và theo cách thoải mái nhất.

Gần 20 năm làm nghề, Bieber đã nếm đủ mọi hương vị của một ngôi sao khi đứng ở đỉnh cao âm nhạc. Ở đó, có sự hào nhoáng nhưng đi kèm áp lực, những gánh nặng vô hình ép buộc nghệ sĩ phải tốt hơn ngày hôm qua, phải sáng tạo và luôn luôn khác biệt trên sân khấu. Với Bieber ở thời điểm này, sức hút của nam ca sĩ vẫn khổng lồ, có thể "viral" toàn cầu chỉ sau một đêm. Nhưng đây là phiên bản Bieber hoàn toàn khác.

Đôi khi, sân khấu “viral” không đến từ sự hoàn hảo, mà từ sự đơn giản đến mức khó tin. Và Justin Bieber, bằng cách đó, đang viết lại luật chơi của làng giải trí.