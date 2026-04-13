Ảnh Katy Perry hẹn hò cựu thủ tướng Canada

TPO - Ngày 12/4, Katy Perry chia sẻ loạt ảnh trong chuyến tham dự lễ hội âm nhạc Coachella, tổ chức thường niên tại Indio, bang California (Mỹ). Bạn trai cô - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau - xuất hiện, tay trong tay tình tứ cùng ngôi sao nhạc pop.

Trong một bức ảnh, cả hai nắm tay nhau dạo bước giữa đám đông. Trudeau diện trang phục đơn giản gồm quần jeans, áo phông trắng và đội mũ lưỡi trai ngược. Katy Perry chọn áo trắng ôm dáng kết hợp quần short, phối cùng ba lô mini màu đen, áo khoác len và boots cao cổ.

Ở khoảnh khắc khác, hai người ngồi cạnh nhau nghỉ ngơi, tỏ ra bất ngờ khi bị chụp hình. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đăng tải một số video, trong đó Trudeau đứng phía sau cô khi cả hai cùng thưởng thức âm nhạc tại lễ hội.

Katy Perry hẹn hò cựu Thủ tướng Canada tại Coachella. Ảnh: Instagram.

Bên cạnh bạn trai, nhân vật thứ hai được Perry “ưu ái” trong loạt ảnh là ca sĩ Justin Bieber - nghệ sĩ biểu diễn chính tại lễ hội năm 2026. Cô chia sẻ mình đã cố gắng đứng gần sân khấu nhất có thể trong phần trình diễn của nam ca sĩ và đăng lại bức ảnh cũ chụp cùng anh để thể hiện sự ủng hộ.

Theo nguồn tin từ People hồi tháng 3, Katy Perry và Justin Trudeau đã duy trì mối quan hệ từ tháng 7/2025. Dù bận rộn và phải yêu xa, cả hai vẫn nỗ lực sắp xếp thời gian để gặp gỡ.

“Ưu tiên hàng đầu của họ là sự ổn định cho các con. Katy và Justin phải linh hoạt để giữ gìn mối quan hệ. Họ tranh thủ bên nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Họ không ngại yêu xa", một nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nhấn mạnh cả hai nghiêm túc tìm hiểu và quyết tâm duy trì mối quan hệ, bất chấp thách thức về khoảng cách địa lý.

Tin hẹn hò giữa ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau rộ lên từ giữa năm 2025. Đến tháng 10/2025, cả hai được chụp lại ảnh xuất hiện trên du thuyền tại California, công khai nắm tay khi dự sinh nhật Perry ở Paris.

Cuối tháng 10, Perry gián tiếp xác nhận đang hẹn hò khi từ chối lời cầu hôn của một fan trong concert, nói rằng cô “đang hẹn hò với người khác”. Dịp Halloween, Trudeau tiếp tục khiến người hâm mộ liên tưởng đến Perry qua chi tiết hóa trang gợi nhắc màn trình diễn Left Shark nổi tiếng của cô.

Đầu tháng 12/2025, cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại Nhật Bản, gặp cựu Thủ tướng Fumio Kishida và vợ ông. Trudeau đăng ảnh, gọi đây là buổi gặp gỡ thân tình, trong khi Perry cũng chia sẻ khoảnh khắc chung trên Instagram, cho thấy mối quan hệ ngày càng thoải mái và công khai hơn.

Mối quan hệ nảy sinh sau khi cả hai đã chia tay. Katy Perry kết thúc chuyện tình kéo dài 9 năm với Orlando Bloom, cặp sao có chung con gái Daisy. Đại diện của hai người cho biết họ ưu tiên nuôi dạy con, sự ổn định và tôn trọng lẫn nhau.

Về phía Trudeau, ông chia tay vợ là Sophie Grégoire Trudeau từ tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống và có ba con. Khi Perry vừa độc thân còn Trudeau đã trải qua hơn một năm sau ly hôn, cả hai dần nảy sinh tình cảm, mở ra mối quan hệ mới thu hút nhiều sự chú ý.