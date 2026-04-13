CGV và Lotte xin lỗi

Ngọc Ánh
TPO - Do sự cố kỹ thuật bất khả kháng về đường truyền tín hiệu trong buổi chiếu trực tiếp, hai hệ thống rạp phim phải xin lỗi khách hàng, hứa hoàn tiền và tặng thêm quà cáo lỗi.

Tối 12/4, hai hệ thống rạp lớn là CGV và Lotte Cinema đồng loạt lên tiếng về sự cố kỹ thuật liên quan đến buổi re-broadcast (phát lại) BTS World Tour ARIANG in Goyang - diễn ra ngày 10/4.

Do gặp phải sự cố kỹ thuật bất khả kháng về đường truyền tín hiệu tiếp sóng từ Hàn Quốc trên toàn hệ thống tại Việt Nam, buổi chiếu phải tạm hoãn để khắc phục trong hơn một giờ đồng hồ, sau đó buộc hủy vì lỗi kỹ thuật. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi buộc lòng phải huỷ buổi chiếu ngày hôm nay sau nhiều nỗ lực chờ đợi tín hiệu từ nguồn phát sóng. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách và cộng đồng người hâm mộ về sự cố không mong muốn này", CGV Cinemas Vietnam lên tiếng, đồng thời khẳng định hoàn toàn, đền bù khách hàng bằng quà tặng.

Người hâm mộ đổ xô ra rạp xem buổi phát trực tiếp tour diễn của BTS. Ảnh: Lotte Cinema.

Hệ thống rạp Lotte cũng đăng thông báo về sự cố trên và cho biết hướng khắc phục là hoàn tiền 100% cho khách đã mua vé và gửi thêm 2 vé xem phim đến mỗi khách hàng, như một lời cáo lỗi từ ban quản lý rạp.

Thông báo từ hệ thống rạp này nêu rõ: "Sự cố gián đoạn hôm nay là điều nằm ngoài ý muốn, Lotte Cinema xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và đang tích cực rà soát lại hệ thống kỹ thuật với đối tác và các bên liên quan đế đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho các sự kiện tiếp theo. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì những trải nghiệm chưa tốt. Rất mong nhận được sự cảm thông và bao dung từ các bạn".

Trên một số hội, nhóm của người hâm mộ BTS, nhiều người cũng phản ánh tình trạng đường các buổi chiếu bị lỗi, trải nghiệm xem kém mượt mà.

BTS World Tour ARIANG - Live Viewing là sự kiện chiếu trực tiếp concert của BTS tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) lên màn ảnh rộng. Khán giả không đơn thuần xem phim mà được hòa mình vào không khí concert với âm thanh sống động, hình ảnh cận cảnh sân khấu và cảm giác như đang có mặt trực tiếp tại sân vận động.

Tổng doanh thu cộng dồn của BTS World Tour Arirang - Live Viewing tại Việt Nam đạt khoảng 2,78 tỷ đồng, dù mới chỉ khai thác một phần lịch chiếu.

Vé cho suất chiếu trực tiếp ở rạp Việt được người hâm mộ của nhóm săn lùng. Hệ thống rạp Lotte tại Hà Nội và TPHCM ghi nhận tình trạng cháy vé chỉ sau chưa đầy một giờ mở bán. Giá vé cho suất chiếu trực tiếp khoảng là 499.000 đồng, phát lại là 299.000 đồng, - khá cao so với giá xem phim thông thường tại rạp - song sức hút của sự kiện điện ảnh vẫn rất lớn.

Tối 11/4, buổi phát trực tiếp concert BTS World Tour Arirang - Live Viewing của BTS tại các cụm rạp toàn quốc tạo cơn sốt. Trên mạng xã hội, nhiều người đăng chia sẻ cảnh tượng khán giả đồng loạt đứng dậy, hát theo, cổ vũ và nhảy cùng thần tượng. Chiến lược phát trực tiếp tại rạp được xem là bước mở rộng quy mô thương mại của tour diễn.

