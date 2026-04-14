Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và kiểm tra các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng

TPO - Ngày 14/4, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm trưởng đoàn, đã thăm và kiểm tra tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung và Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315).

Tham gia và tháp tùng đoàn công tác có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu V; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu.

Tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong thời gian qua. Đặc biệt là tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và kiểm tra các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, đây là môi trường giáo dục đặc thù, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho Quân đội. Vì vậy, nhà trường cần tiếp tục chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí phấn đấu cho học viên ngay từ những ngày đầu, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình trưởng thành.

Kiểm tra tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy của đơn vị. Nổi bật là, việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tiễn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là chiến sĩ mới. Qua đó, góp phần nắm chắc tư tưởng bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Yêu cầu các đơn vị lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Đại tướng nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nhân văn, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú). Cũng trong dịp này, Đoàn công tác đã đến thắp hương đồng chí Trung tướng Đào Duy Minh - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị.