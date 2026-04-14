Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và kiểm tra các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 14/4, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm trưởng đoàn, đã thăm và kiểm tra tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung và Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315).

Tham gia và tháp tùng đoàn công tác có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu V; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu.

Tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong thời gian qua. Đặc biệt là tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và kiểm tra các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, đây là môi trường giáo dục đặc thù, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho Quân đội. Vì vậy, nhà trường cần tiếp tục chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí phấn đấu cho học viên ngay từ những ngày đầu, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình trưởng thành.

Kiểm tra tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy của đơn vị. Nổi bật là, việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tiễn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là chiến sĩ mới. Qua đó, góp phần nắm chắc tư tưởng bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Yêu cầu các đơn vị lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Đại tướng nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nhân văn, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú). Cũng trong dịp này, Đoàn công tác đã đến thắp hương đồng chí Trung tướng Đào Duy Minh - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị.

Xem thêm

Cùng chuyên mục