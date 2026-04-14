Iran yêu cầu 5 quốc gia Trung Đông bồi thường thiệt hại

Quỳnh Như

TPO - Iran đòi bồi thường từ 5 quốc gia Ả Rập, cho rằng các nước này đã tiếp tay cho những cuộc tấn công của Mỹ và Israel, gây thiệt hại lớn cho Tehran.

Theo bức thư của Đại diện thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc - ông Amir Saeid Iravani, gửi tới Tổng thư ký Antonio Guterres, danh sách các quốc gia bị yêu cầu bồi thường gồm Bahrain, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Jordan. Tehran cáo buộc các quốc gia này đóng vai trò là "bàn đạp" cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Iran yêu cầu những nước trên bồi thường thiệt hại, gồm cả tổn thất vật chất và tinh thần. Không chỉ dừng lại ở việc cho phép sử dụng lãnh thổ, Tehran cho rằng các bên liên quan còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự.

Bức ảnh chụp chân dung các nạn nhân thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, các quốc gia Ả Rập bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định không liên quan và chỉ hành động nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của mình.

Iran ước tính thiệt hại ban đầu do xung đột gây ra lên tới khoảng 270 tỷ USD. Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết đây mới chỉ là con số sơ bộ và tổng thiệt hại thực tế có thể cao hơn.

Bà Fatemeh Mohajerani cho biết vấn đề bồi thường chiến tranh là một trong những nội dung được Iran theo đuổi trong các cuộc đàm phán quốc tế, trong đó có cuộc trao đổi tại Islamabad.

Xem thêm

Cùng chuyên mục