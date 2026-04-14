Mỹ muốn Iran đóng băng chương trình hạt nhân trong 20 năm

TPO - Theo một báo cáo của tờ New York Times, Washington đã đề nghị đình chỉ các hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm. Đáp lại, Iran đề xuất đình chỉ chương trình hạt nhân của nước này trong tối đa 5 năm.

Tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, trong cuộc đàm phán ở Islamabad, Mỹ và Iran đã trao đổi các đề xuất về việc đình chỉ các hoạt động hạt nhân của Iran, nhưng vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc. Tehran đề xuất đình chỉ làm giàu uranium trong tối đa 5 năm - một đề nghị mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ, nhấn mạnh rằng thời hạn phải là 20 năm.

Diễn biến này đánh dấu một sự thay đổi lớn so với các yêu cầu trước đó của chính quyền Mỹ, rằng Tehran phải chấm dứt vĩnh viễn việc làm giàu uranium trong nước và từ bỏ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Việc Iran từ chối chấm dứt các kế hoạch hạt nhân, tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân và đưa kho nhiên liệu ra khỏi nước này luôn là vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán. Các vấn đề khác bao gồm việc khôi phục quyền tự do đi lại ở eo biển Hormuz và chấm dứt sự hỗ trợ của Iran cho các phong trào như Hamas, Hezbollah.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người dẫn đầu nhóm đàm phán của Mỹ trong các cuộc thảo luận, cho biết hôm 13/4 rằng hai bên đã có “một số cuộc trò chuyện tốt đẹp”, và giờ đây trách nhiệm thuộc về Tehran.

“Câu hỏi lớn nhất là phía Iran có đủ linh hoạt hay không”, ông Vance nói trên Fox News.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền của ông đã nhận được một cuộc gọi từ Iran, tuyên bố rằng Tehran "rất muốn đạt được một thỏa thuận”.

Ông Trump không nói rõ liệu Washington có đồng ý một vòng đàm phán khác trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 21/4 hay không, mặc dù nhiều hãng truyền thông, trích dẫn các quan chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, cho biết cả hai bên đều để ngỏ khả năng đàm phán thêm.

Tổng thống Mỹ Trump cũng khẳng định điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán với Iran "là vấn đề hạt nhân", đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu của Mỹ là thu hồi uranium làm giàu của Iran.