Đại giáo chủ Iran viết thư ca ngợi Giáo hoàng Leo

TPO - Đại giáo chủ Nouri Hamedani của Iran ca ngợi Giáo hoàng Leo XIV vì “lập trường dũng cảm” của ông trong việc phản đối hành động quân sự của Mỹ và Israel.

Đại giáo chủ Nouri Hamedani và Giáo hoàng Leo. (Ảnh: Press TV)

Theo một bức thư gửi đến Vatican được truyền thông Iran công bố hôm 13/4, Đại giáo chủ Hamedani - một nhân vật tôn giáo có ảnh hưởng ở Iran - cho biết, lòng dũng cảm của Giáo hoàng Leo khi lên tiếng phản đối Mỹ và Israel sẽ “làm cho tên tuổi và hành động của ngài trở nên bất tử trên phạm vi toàn cầu”.

“Chúng tôi đánh giá cao lập trường đúng đắn của ngài với tư cách là nhà lãnh đạo đáng kính của cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới và là người mang thông điệp của Chúa Giêsu”, Đại giáo chủ Hamedani viết.

Ông nhấn mạnh rằng trong suốt lịch sử, luôn có những học giả của các tôn giáo thiêng liêng sẵn sàng bảo vệ nhân loại và nhân quyền, ngay cả khi phải trả giá rất đắt cho bản thân.

Bức thư của ông Hamedani được gửi đi trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Giáo hoàng Leo và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong những ngày gần đây, Giáo hoàng Leo đã nhiều lần bày tỏ quan điểm về chiến dịch của Mỹ và Israel ở Iran. Ông chỉ trích mạnh mẽ những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Iran, gọi đây là điều “không thể chấp nhận được”. Giáo hoàng cũng khẳng định ông “không sợ chính quyền Tổng thống Trump” và sẽ tiếp tục lên tiếng.