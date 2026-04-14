Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đại giáo chủ Iran viết thư ca ngợi Giáo hoàng Leo

Minh Hạnh

TPO - Đại giáo chủ Nouri Hamedani của Iran ca ngợi Giáo hoàng Leo XIV vì “lập trường dũng cảm” của ông trong việc phản đối hành động quân sự của Mỹ và Israel.

a92cf246-074b-490b-b5b1-dd301a6897e0.jpg
Đại giáo chủ Nouri Hamedani và Giáo hoàng Leo. (Ảnh: Press TV)

Theo một bức thư gửi đến Vatican được truyền thông Iran công bố hôm 13/4, Đại giáo chủ Hamedani - một nhân vật tôn giáo có ảnh hưởng ở Iran - cho biết, lòng dũng cảm của Giáo hoàng Leo khi lên tiếng phản đối Mỹ và Israel sẽ “làm cho tên tuổi và hành động của ngài trở nên bất tử trên phạm vi toàn cầu”.

“Chúng tôi đánh giá cao lập trường đúng đắn của ngài với tư cách là nhà lãnh đạo đáng kính của cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới và là người mang thông điệp của Chúa Giêsu”, Đại giáo chủ Hamedani viết.

Ông nhấn mạnh rằng trong suốt lịch sử, luôn có những học giả của các tôn giáo thiêng liêng sẵn sàng bảo vệ nhân loại và nhân quyền, ngay cả khi phải trả giá rất đắt cho bản thân.

Bức thư của ông Hamedani được gửi đi trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Giáo hoàng Leo và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong những ngày gần đây, Giáo hoàng Leo đã nhiều lần bày tỏ quan điểm về chiến dịch của Mỹ và Israel ở Iran. Ông chỉ trích mạnh mẽ những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Iran, gọi đây là điều “không thể chấp nhận được”. Giáo hoàng cũng khẳng định ông “không sợ chính quyền Tổng thống Trump” và sẽ tiếp tục lên tiếng.

Minh Hạnh
CNN, Press TV
Xem thêm

Cùng chuyên mục