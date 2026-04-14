TPHCM đưa vào diện theo dõi 2 vụ việc liên quan đến lãng phí

TPO - Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ việc liên quan đến lãng phí; đồng thời, thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án khác do đã kết thúc việc xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 14/4, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 13, dưới sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phiên họp này đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTN-LP-TC) và hoạt động của Ban Chỉ đạo quý I/2026, đồng thời thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đánh giá từ đầu năm 2026 đến nay, mặc dù khối lượng công việc được giao rất lớn, thời gian khẩn trương, tính chất phức tạp, công tác PCTN-LP-TC ngày càng đi vào thực chất, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về phòng và chống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên (cảnh cáo 4 đảng viên, khai trừ 4 đảng viên vi phạm pháp luật). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật khai trừ đối với 5 đảng viên vi phạm pháp luật.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thống nhất công tác PCTN-LP-TC cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 4 nhóm việc lớn cần khẩn trương thực hiện ngay.

Theo đó, tập trung giải quyết các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở địa phương; hoàn thành việc rà soát và xây dựng phương án xử lý đối với từng công trình, dự án trong quý II/2026, đồng thời phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong năm 2026.

Giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN-LP-TC, trước hết là trong công tác cán bộ và rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, nhất là các “điểm nghẽn” về cơ chế, pháp lý trong công tác thu hồi tài sản; phân loại các nhóm vướng mắc cốt lõi để tháo gỡ hiệu quả…

Nhóm việc quan trọng cuối cùng là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 54 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, trong đó tập trung rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác này.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ việc liên quan đến lãng phí.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án do đã kết thúc việc xử lý theo quy định pháp luật, gồm: vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang; vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Xuyên Mộc; vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến nhóm khách hàng Công ty Thanh Mai.