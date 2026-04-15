Hy hữu vụ chính quyền xã kiện dân ra tòa đòi lại đất công cho thuê

TPO - Khu đất trên rộng 53ha ở xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Ban đầu có 6 hộ thuê từ năm 1996, trong đó có một số cán bộ, như nguyên bí thư, chủ tịch xã, nguyên trưởng công an huyện… Sau đó, các hộ này tự phân chia đất cho nhiều hộ khác sử dụng.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Trung Đỉnh - Chủ tịch UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị đã khởi kiện 1 trong 10 hộ dân đang sử dụng đất công do xã quản lý ra TAND Khu vực 2-Cà Mau, để xử lý hợp đồng cho thuê đất 30 năm trước. Toà đã thụ lý vụ việc.

Theo ông Đỉnh, khu đất công các hộ dân đang sử dụng trước đây do UBND xã Tân Phú cũ (nay là xã Trí Phải) quản lý, và cho các hộ dân thuê từ năm 1996 đến năm 2002, có nộp tiền thuê đất đầy đủ. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến năm 2010, UBND xã làm việc với các hộ để thanh lý hợp đồng, thông báo chấm dứt hợp đồng, nhưng các hộ không trả lại đất. Các hộ còn làm đơn yêu cầu đăng ký quyền sử dụng đất trên phần đất công đã thuê của xã. Do vậy, từ năm 2013 đến nay, các hộ thuê đất không nộp tiền thuê đất.

Chủ tịch UBND xã Trí Phải cho hay, khu đất trên rộng 53ha, đầu tiên có 6 hộ thuê (từ năm 1996), trong đó có một số cán bộ, như nguyên bí thư, chủ tịch xã, nguyên trưởng công an huyện… Sau đó, các hộ này tự phân chia đất cho nhiều hộ khác sử dụng. Đến nay, khu đất công trên có 10 hộ, cá nhân sử dụng.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý đất công, ông Nguyễn Trung Đỉnh cho rằng, việc cho thuê đất, quản lý và quá trình sử dụng đất trong thời gian trước đây có liên quan đến UBND xã Tân Phú cũ, và các cá nhân tham gia quản lý tại từng thời kỳ.

"Chúng tôi đã tiến hành khởi kiện 1 trong 10 hộ đang sử dụng đất công về việc tranh chấp hợp đồng thuê đất. Nếu vụ kiện đảm bảo thu hồi được đất sẽ tiếp tục khởi kiện các hộ còn lại", ông Đỉnh nói, và cho biết, hồ sơ khu đất hiện nay vẫn còn, chỉ mất một số bản gốc, còn bản photocopy, nếu cần sẽ giám định.