Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Hy hữu vụ chính quyền xã kiện dân ra tòa đòi lại đất công cho thuê

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu đất trên rộng 53ha ở xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Ban đầu có 6 hộ thuê từ năm 1996, trong đó có một số cán bộ, như nguyên bí thư, chủ tịch xã, nguyên trưởng công an huyện… Sau đó, các hộ này tự phân chia đất cho nhiều hộ khác sử dụng.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Trung Đỉnh - Chủ tịch UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị đã khởi kiện 1 trong 10 hộ dân đang sử dụng đất công do xã quản lý ra TAND Khu vực 2-Cà Mau, để xử lý hợp đồng cho thuê đất 30 năm trước. Toà đã thụ lý vụ việc.

Theo ông Đỉnh, khu đất công các hộ dân đang sử dụng trước đây do UBND xã Tân Phú cũ (nay là xã Trí Phải) quản lý, và cho các hộ dân thuê từ năm 1996 đến năm 2002, có nộp tiền thuê đất đầy đủ. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến năm 2010, UBND xã làm việc với các hộ để thanh lý hợp đồng, thông báo chấm dứt hợp đồng, nhưng các hộ không trả lại đất. Các hộ còn làm đơn yêu cầu đăng ký quyền sử dụng đất trên phần đất công đã thuê của xã. Do vậy, từ năm 2013 đến nay, các hộ thuê đất không nộp tiền thuê đất.

UBND xã Trí Phải khởi kiện 1 trong 10 hộ dân sử dụng đất công không trả.

Chủ tịch UBND xã Trí Phải cho hay, khu đất trên rộng 53ha, đầu tiên có 6 hộ thuê (từ năm 1996), trong đó có một số cán bộ, như nguyên bí thư, chủ tịch xã, nguyên trưởng công an huyện… Sau đó, các hộ này tự phân chia đất cho nhiều hộ khác sử dụng. Đến nay, khu đất công trên có 10 hộ, cá nhân sử dụng.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý đất công, ông Nguyễn Trung Đỉnh cho rằng, việc cho thuê đất, quản lý và quá trình sử dụng đất trong thời gian trước đây có liên quan đến UBND xã Tân Phú cũ, và các cá nhân tham gia quản lý tại từng thời kỳ.

"Chúng tôi đã tiến hành khởi kiện 1 trong 10 hộ đang sử dụng đất công về việc tranh chấp hợp đồng thuê đất. Nếu vụ kiện đảm bảo thu hồi được đất sẽ tiếp tục khởi kiện các hộ còn lại", ông Đỉnh nói, và cho biết, hồ sơ khu đất hiện nay vẫn còn, chỉ mất một số bản gốc, còn bản photocopy, nếu cần sẽ giám định.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh Cà Mau có 335 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc dôi dư. Tính đến ngày 28/2/2026, tỉnh Cà Mau đã sắp xếp, bố trí sử dụng 323 cơ sở nhà, đất (còn 12 trụ sở). Trong đó, có gần 60ha (11 khu) bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Xem thêm

Cùng chuyên mục