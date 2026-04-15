Hai thiếu úy ép tim, hô hấp nhân tạo cứu sống người đàn ông

TPO - Phát hiện người đàn ông bị điện giật bất tỉnh, có dấu hiệu ngừng thở, 2 cán bộ Công an xã Quảng Hòa (Lâm Đồng) nhanh chóng ngắt nguồn điện, thực hiện ép tim, hô hấp nhân tạo giúp nạn nhân thoát cửa tử.

Ngày 15/4, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Quảng Hoà vừa nhận được thư cảm ơn của người dân vì hành động cứu người của 2 thiếu uý đang công tác tại đơn vị.

Trước đó, vào cuối tháng 3, khi nghe tiếng người dân tri hô, kêu cứu gần trụ sở đơn vị, thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và thiếu úy Nguyễn Khắc Tiệp đang công tác tại Công an xã Quảng Hòa đã lập tức đến hiện trường.

Anh Vĩ (ở giữa) đến Công an xã Quảng Hòa cảm ơn 2 thiếu uý đã cứu mình.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện anh Phan Hùng Vĩ bị điện giật, bất tỉnh, có dấu hiệu ngừng thở. Hai cán bộ công an nhanh chóng phối hợp người dân ngắt nguồn điện, sơ cứu bằng hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời liên hệ cơ sở y tế hỗ trợ cấp cứu.

Nhờ được cứu kịp thời, nạn nhân dần hồi tỉnh và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe anh Vĩ đã qua cơn nguy kịch và đang ổn định.

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Quảng Hòa, anh Phan Hùng Vĩ bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của 2 cán bộ công an đã giúp anh thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Qua vụ việc, Công an xã Quảng Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tránh tự ý sửa chữa khi không có chuyên môn nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.