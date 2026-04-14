Đà Nẵng kết nối 'chợ số', đồng hành cùng phụ nữ biên giới

TPO - Từ ngày 13/4 đến 14/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ sinh kế, thúc đẩy môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình được tổ chức tại các xã biên giới La Dêê, La Êê, Đắc Pring, Bến Giằng, Thạnh Mỹ… thu hút sự tham gia của hàng trăm phụ nữ khó khăn, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.

Phiên chợ hỗ trợ phụ nữ các xã biên giới quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng đã xây dựng thí điểm mô hình “Chợ số vùng cao” và tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương cho các xã miền núi, biên giới phía Tây thành phố.

Tại phiên chợ, mã QR “Chợ số vùng cao” được giới thiệu với các thông tin, hình ảnh, giá bán sản phẩm và số điện thoại của các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã biên giới để người dân có nhu cầu mua sắm sản vật vùng cao chủ động kết nối.

2 phiên livestream “Đặc sản đại ngàn” giới thiệu sản phẩm vùng cao cũng được tổ chức và phát trên trang facebook chính thức của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng, giúp quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản miền núi về miền xuôi.

Phiên livestream “Đặc sản đại ngàn” giúp các chủ thể kinh tế là phụ nữ dân tộc thiểu số quảng bá đặc sản địa phương.

Ngoài ra, phiên chợ trực tiếp cũng diễn ra trong 2 ngày tại xã La Dêê, thu hút sự tham gia của đông đảo các hộ sản xuất trên địa bàn các xã Đắc Pring, La Dêê, Nam Giang, Thạnh Mỹ, Bến Giằng cùng tham gia trao đổi, giao thương hàng hóa.

Điểm nổi bật của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn là sự kết hợp giữa các hoạt động an sinh xã hội và đầu tư các công trình, mô hình phục vụ dân sinh lâu dài.

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao 90 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã La Dêê, La Êê và Đắc Pring; 30 suất quà (300.000 đồng/suất) cùng 400 cuốn vở cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học La Êê.

Nhiều công trình thiết thực được triển khai như: tuyến đường “Xanh – sạch – đẹp – sáng vùng biên” tại xã La Dêê (trị giá 80 triệu đồng), mô hình “Đường cờ Tổ quốc” với tổng cộng 210 lá cờ tại 3 xã, hệ thống lọc nước sạch trị giá 50 triệu đồng tặng Trường Mẫu giáo xã Đắc Pring, xây dựng “Mái ấm tình thương” (50 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã La Êê…

Nhiều công trình, mô hình an sinh xã hội được trao tặng cho các xã biên giới.

Chương trình cũng triển khai thí điểm 2 mô hình “Gia đình an toàn” tại thôn Đắc Rế (xã La Dêê) và thôn Pà Ooi (xã La Êê), mỗi mô hình có 30 thành viên tham gia các hoạt động khảo sát, ra mắt, ký cam kết và truyền thông nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Theo bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” không chỉ là hoạt động hỗ trợ an sinh mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái dành cho phụ nữ vùng biên giới.

“Không chỉ mang đến sự hỗ trợ trước mắt, thông qua các mô hình, chúng tôi kỳ vọng tạo nền tảng để phụ nữ vùng biên thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên, từng bước thay đổi cuộc sống bằng chính nội lực của mình, từng bước thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống”, bà Hương nói.