Dự án ách tắc 10 năm, dân đã thuận nhưng chưa có tiền bồi thường

TPO - Sau gần một thập kỷ triển khai dang dở, Dự án Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ, phường Đồng Hới (Quảng Trị) đã gỡ được “nút thắt” lớn nhất là sự đồng thuận của người dân. Thế nhưng, dự án lại tiếp tục “đứng bánh” vì chưa có kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ.

Gần 10 năm vẫn chưa thể về đích

Khởi công từ năm 2017, Dự án Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ được kỳ vọng hình thành một khu đô thị mới khang trang dọc tuyến đường 36m (Phạm Văn Đồng kéo dài), kết nối trục giao thông quan trọng của TP. Đồng Hới (cũ). Tuy nhiên, sau gần 10 năm, công trình vẫn dang dở.

Theo ghi nhận, dự án mới hoàn thành khoảng 80% khối lượng, còn lại 20% chưa thể triển khai do vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB). Điểm nghẽn tập trung tại đoạn hơn 100m thuộc tổ dân phố Bình Phúc, khiến toàn tuyến không thể thông suốt.

Từ năm 2020 đến nay, tiến độ gần như “giẫm chân tại chỗ”. Những hạng mục thi công dở dang bị bỏ hoang, trở thành nơi đổ trộm xà bần, cỏ dại mọc um tùm, biến khu vực này thành một điểm nhếch nhác giữa lòng đô thị.

Sau nhiều năm vận động, đến cuối năm 2025, các hộ dân trong diện GPMB đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 6186/QĐ-UBND của UBND phường Đồng Hới, với tổng kinh phí hơn 25,5 tỉ đồng.

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi sự đồng thuận của người dân chính là điều kiện tiên quyết để dự án “thông đường”. Thế nhưng, nghịch lý lại xảy ra: Người dân đã chấp nhận di dời, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Bà Bùi Thị Gái (63 tuổi, TDP Bình Phúc) cho biết, gần 10 năm sống trong vùng quy hoạch là từng ấy thời gian gia đình bà phải chịu cảnh “treo” quyền lợi. “Nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa. Đồng ý phương án rồi, chỉ chờ tiền để đi nơi ở mới, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy” - bà Gái nói.

Không riêng gia đình bà Gái, nhiều hộ dân khác như bà Hoàng Thị Hường, bà Phạm Thị Lài… cũng đang trong tình cảnh tương tự. Theo phương án bồi thường, mỗi hộ nhận từ 2–5 tỉ đồng, sau khi nộp tiền đất tái định cư vẫn còn dư để xây dựng nhà mới.

Nguy cơ “lỡ nhịp” khi giá vật liệu tăng cao

Việc chậm chi trả bồi thường không chỉ khiến người dân mòn mỏi chờ đợi, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy. Giá vật liệu xây dựng và nhân công đã tăng mạnh so với thời điểm áp giá bồi thường (cuối năm 2025). Nếu tiếp tục chậm trễ, số tiền nhận được sau này có thể không còn đủ để xây dựng nhà như dự tính ban đầu.

Bà Bùi Thị Gái sống mòn trong căn nhà xuống cấp chờ sập và đang rất lo lắng khi nhận được tiền đền bù liệu có đủ xây nhà mới, khi giá cả vật liệu leo thang chóng mặt.

Điều này khiến nhiều hộ dân lo lắng, thậm chí có tâm lý cân nhắc lại việc bàn giao mặt bằng. “Giá cả tăng từng ngày, nếu kéo dài thêm, tiền nhận về không đủ làm nhà thì chúng tôi biết sống thế nào?” - một hộ dân bày tỏ.

Nguy cơ lớn hơn là khi niềm tin bị bào mòn, sự đồng thuận có thể không còn giữ được như hiện tại, kéo theo khả năng dự án tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn.

Hiện nay, vướng mắc lớn nhất không còn nằm ở người dân, mà là nguồn kinh phí chi trả bồi thường. Sở Xây dựng (chủ đầu tư dự án) đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị bố trí vốn ứng trước để chi trả cho các hộ dân theo phương án đã được phê duyệt.

Dự án cũng đã được Quỹ Phát triển đất tỉnh đưa vào danh mục kế hoạch ứng vốn năm 2026 và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Tuy nhiên, khi chưa có tiền, mọi nỗ lực vận động trước đó vẫn chưa thể “chuyển hóa” thành hành động cụ thể.

Chỉ còn khoảng 100m đường chưa thi công, nhưng lại là đoạn quyết định để thông tuyến toàn bộ dự án. Nếu không sớm giải quyết dứt điểm, công trình có nguy cơ tiếp tục kéo dài sang năm thứ 10, thậm chí lâu hơn.

Nếu “nút thắt” về vốn không được tháo gỡ kịp thời, nguy cơ người dân thay đổi quan điểm là hoàn toàn có thể xảy ra và khi đó, mọi nỗ lực suốt nhiều năm qua có thể quay về điểm xuất phát.