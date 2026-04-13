Khen thưởng đột xuất người đàn ông dũng cảm cứu hai mẹ con trên sông Lam

Thu Hiền
TPO - Việc khen thưởng kịp thời không chỉ ghi nhận hành động dũng cảm mà còn góp phần cổ vũ phong trào “người tốt, việc tốt”, lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong đời sống xã hội.

Sáng 13/4, UBND xã Vạn An (Nghệ An) tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Trọng Khánh vì hành động dũng cảm cứu hai mẹ con có ý định nhảy cầu tại khu vực cầu Nam Đàn vào tối 12/4.

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương biểu dương tinh thần nhanh trí, không quản hiểm nguy và nghĩa cử cao đẹp của anh Khánh. Hành động kịp thời của anh đã cứu sống hai mẹ con trong tình huống nguy cấp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

UBND xã Vạn An đã trao giấy khen và phần thưởng nhằm ghi nhận, động viên nghĩa cử của anh Khánh.

Lãnh đạo xã Vạn An tặng Giấy khen cho anh Khánh vì hành động dũng cảm cứu người.

Cùng thời điểm, Hoàng Gia Phát Group phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Vạn An trực tiếp có mặt tại địa phương để kịp thời ghi nhận, động viên tinh thần cá nhân anh Khánh có hành động đẹp trong cộng đồng.

Việc ghi nhận nhanh chóng không chỉ thể hiện sự trân trọng của chính quyền và các đơn vị đồng hành, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái trong xã hội.

Hoàng Gia Phát Group phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Vạn An ghi nhận đối với hành động đẹp trong cộng đồng.

Trước đó, đêm 12/4, tại cầu Nam Đàn (xã Vạn An), một phụ nữ trẻ bế theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống sông Lam đang chảy xiết. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người không kịp phản ứng.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Trọng Khánh lập tức lao xuống sông, nhanh chóng xác định vị trí hai mẹ con đang chới với giữa dòng nước. Không quản nguy hiểm, anh tiếp cận, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bờ an toàn chỉ trong thời gian ngắn.

Trong quá trình cứu người, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, vết thương khá sâu và phải khâu. Hiện sức khỏe anh đã ổn định.

