Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Khoảnh khắc xé dòng nước dữ, giành lại sự sống cho hai mẹ con nhảy cầu

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy từ cầu xuống sông Lam, một người đàn ông đã lập tức lao mình xuống dòng nước xiết, kịp thời cứu cả hai trong khoảnh khắc sinh tử, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Ngày 13/4, lãnh đạo UBND xã Vạn An (Nghệ An) cho biết, địa phương sẽ tổ chức biểu dương, động viên anh Nguyễn Trọng Khánh (trú tại xóm Hà Long, xã Vạn An) vì hành động dũng cảm, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để cứu người trong hoàn cảnh khẩn cấp.

Trước đó, đêm khuya 12/4, tại khu vực cầu Nam Đàn (xã Vạn An), một phụ nữ trẻ bế theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Lam đang chảy xiết.

Anh Khánh (ngồi sau xe) đã lao xuống sông cứu hai mẹ con nhảy cầu.

Diễn biến quá nhanh khiến nhiều người có mặt không kịp phản ứng. Tiếng hô hoán vang lên trong hoảng loạn, ai nấy đều bàng hoàng trước tình huống nguy cấp. Ngay lúc đó, anh Nguyễn Trọng Khánh đã lập tức lao xuống dòng nước mà không chần chừ.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Khánh nhanh chóng xác định vị trí hai mẹ con đang chới với giữa dòng nước. Không quản nguy hiểm, anh bơi ra tiếp cận, đồng thời phối hợp cùng một số người dân gần đó hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Tất cả diễn ra chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao – giành lại sự sống cho hai con người giữa ranh giới sinh tử.

Sau khi được cứu, người phụ nữ gần như suy sụp, ôm chặt con vào lòng và bật khóc nức nở. Cháu bé hoảng sợ nhưng may mắn không bị thương tích nghiêm trọng. Nhiều người chứng kiến cũng không giấu được xúc động trước khoảnh khắc hai mẹ con được cứu sống trong gang tấc.

Người dân hỗ trợ đưa hai mẹ con sau khi nhảy sông Lam vào bờ an toàn.

Trong quá trình cứu người, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, vết thương khá sâu. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa anh đến cơ sở y tế để xử lý. Dù phải khâu vết thương, sức khỏe của anh hiện đã ổn định.

Hành động của anh Khánh diễn ra lặng lẽ nhưng lay động lòng người. Đó không chỉ là sự dũng cảm, mà còn là phản xạ tự nhiên của một trái tim biết yêu thương và trân trọng sự sống.

Một số hình ảnh xúc khác được người dân ghi lại trước hành động dũng cảm cứu người trong đêm của anh Nguyễn Trọng Khánh:

#dũng cảm #khoảnh khắc #cứu người #hai mẹ con #nhảy cầu #Nghệ An #Nguyễn Trọng Khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục