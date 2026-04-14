Phí tăng 40% nhưng rác thải vẫn chất đống cả tuần

Những ngày qua, người dân sinh sống tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt bị chậm thu gom, có thời điểm tồn đọng cả tuần gây mùi hôi nồng nặc. Trong khi đó, phí dịch vụ vẫn được thu đều đặn, thậm chí tăng 40%, khiến nhiều hộ dân bức xúc.

Rác thải sinh hoạt bị chậm thu gom.

Bà Trần Ngọc Thuý, người dân phường Tân Lập, phản ánh tình trạng rác sinh hoạt thu gom thất thường. Theo hợp đồng, công ty thu gom 2 lần/tuần nhưng thực tế có thời điểm 5–7 ngày rác mới được xử lý. Đáng nói, tình trạng này đã kéo dài từ trước Tết Nguyên đán và tiếp diễn đến nay, khiến rác ứ đọng, bốc mùi hôi thối, nước rỉ chảy ra đường, ruồi muỗi phát sinh, đặc biệt gây bất tiện cho các hộ có trẻ nhỏ.

“Cứ đi ra khỏi nhà là thấy rác, mùi hôi bốc lên rất khó chịu, phải đóng kín cửa cả ngày. Có hôm nắng nóng, mùi xộc thẳng vào nhà rất nặng”, bà Thuý nói và cho biết thêm, nước rỉ rác còn chảy ra nền đường, gây mất vệ sinh và thu hút ruồi muỗi.

Cùng phản ánh, bà Huỳnh Thị Hằng Nga, người dân phường Tân Lập thông tin, việc thu gom rác không đảm bảo đúng lịch định kỳ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống sinh hoạt.

“Tôi phản ánh tình trạng lấy rác của Công ty Môi trường Đông Phương không theo định kỳ, không theo lịch đã có trước đó, ảnh hưởng đến đô thị, mỹ quan khu dân cư. Tôi khá bức xúc vì tình trạng này xảy ra thường xuyên. Rác để lâu ngày không chỉ gây mùi hôi mà còn ảnh hưởng sức khỏe người dân, nhất là khu vực có nhiều em nhỏ đi học qua lại”, bà Nga cho hay.

Rác thải chất đống, bốc mùi hôi.

Liên quan đến phản ánh trên, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Vân Bích – Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Đông Phương cho biết đơn vị hiện đang thực hiện thu gom rác cho khoảng 370 đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Ngoài ra, công ty còn thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân với số lượng khá lớn.

Ông Bích thừa nhận, thời gian qua việc thu gom có lúc bị gián đoạn do một số phương tiện chuyên dụng hư hỏng, phải sửa chữa kéo dài; đồng thời thiếu hụt nhân sự khi một số tài xế nghỉ việc, khiến tiến độ thu gom bị ảnh hưởng. “Chúng tôi đã huy động lực lượng tổng vệ sinh, xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng. Đến ngày 13/4, việc thu gom đã trở lại bình thường theo đúng lịch trình,” ông Bích thông tin.

Về phản ánh liên quan đến mức phí dịch vụ, đại diện công ty cho biết đơn giá thu gom đã duy trì nhiều năm và hiện không còn phù hợp do chi phí nhiên liệu, vận hành tăng cao, nên đơn vị đã điều chỉnh mức thu để đảm bảo hoạt động ổn định.

“Mức phí thu gom 25.000 đồng/hộ/tháng đã giữ gần chục năm, nay không còn phù hợp do chi phí vận hành, đặc biệt giá nhiên liệu tăng mạnh, nên buộc phải điều chỉnh; khi chi phí giảm, đơn vị sẽ xem xét hạ phí,” ông Bích cho biết.