CSGT Thanh Hoá 'mở đường' đưa người đàn ông đột quỵ đến bệnh viện

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ, các cán bộ lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, có dấu hiệu đột quỵ nên nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe công vụ, chở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 15/4, thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổ công tác Cảnh sát giao thông số 11 thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa ứng cứu, hỗ trợ đưa người đàn ông đột quỵ đi cấp cứu kịp thời.

Hai hôm trước (ngày 13/4), trên tuyến tỉnh lộ 516B đoạn qua xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác Cảnh sát giao thông số 11 do Thiếu tá Chu Văn Hai làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ bất ngờ phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường rồi bất ngờ ngã xuống đường.

Nạn nhân được lực lượng CSGT đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nhận định tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân, đồng thời phối hợp với người dân khẩn trương đưa người bị nạn lên phương tiện công vụ, mở đường đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe. Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Đăng Thủy (SN 1982, trú xã Minh Sơn). Trên đường đi làm, anh Thủy lên cơn đau tim, choáng váng rồi ngã ra đường.

Sau sự việc, người thân anh Thủy đã gửi lời cảm ơn đến tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.