Hàng trăm cây xanh trong công viên ở Thanh Hóa bị chết, héo úa

Phạm Trường

TPO - Hàng trăm cây xanh tại công viên Hội An, phường Hạc Thành đã chết khô hoặc héo rũ sau hơn một năm địa phương chi hơn 155 tỷ đồng cải tạo, trồng mới.

Clip: Cây chết ở công viên Thanh Hóa.
Thời gian qua, dọc tuyến đường nội bộ và khu vực đồi cảnh quan trong công viên Hội An (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa﻿) nhiều cây thân gỗ đã khô trụi lá, cành giòn gãy, vỏ bong tróc, không còn khả năng phục hồi.
Cây chết thuộc nhiều chủng loại như xà cừ, sao đen, phượng, phi lao, hoa ban... với đường kính phổ biến 20-30 cm, có cây lớn hơn 60 cm. Không chỉ cây bóng mát, nhiều cây ăn quả như vú sữa, nhãn cũng chết khô hoặc sinh trưởng yếu.
Cây chết khô mục, bong tróc vỏ, nguy cơ gãy đổ mất an toàn.
"Công viên Hội An có rất nhiều người đến đi bộ, hóng gió nhưng cây xanh chết khô khiến không gian công viên thiếu đi bóng mát, gây cảm giác khó chịu dưới thời tiết nắng nóng ngày hè", anh Đông (trú phường Hạc Thành) cho hay.
Theo chính quyền UBND phường Hạc Thành, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cây xanh chết, trong đó có yếu tố kỹ thuật trồng và chăm sóc. Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 100 cây xanh trong công viên bị chết.
Hiện, địa phương đang yêu cầu nhà thầu rà soát, kiểm đếm số cây chết để có phương án trồng thay thế trong thời gian tới.
Cây chết trơ gốc, mục nát, mối ăn dần thân cây.
Công nhân thường xuyên cắt cỏ, chăm sóc cây bên trong công viên song tình trạng cây chết vẫn xảy ra.

Công viên Hội An được xây dựng năm 2003 với diện tích 24ha. Công trình có bốn mặt tiền và nằm trên hai tuyến phố sầm uất bậc nhất thành phố là Lê Hoàn và đại lộ Lê Lợi kéo dài.

Năm 2009, công viên này được đổi tên nhằm kỷ niệm sự kiện kết nghĩa giữa thị xã Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) và thị xã Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Năm 2024, UBND thành phố Thanh Hóa (cũ) đã triển khai dự án cải tạo, nâng cấp công viên với tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng. Dự án nhằm chỉnh trang cảnh quan, phát huy giá trị văn hóa, đồng thời tạo điểm nhấn không gian xanh cho khu vực trung tâm.

Trong đợt cải tạo, có gần 1.000 cây xanh được di chuyển do không phù hợp cảnh quan. Đơn vị nhà thầu cũng trồng mới nhiều cây xanh khác để tạo cảnh quan mới cho công viên.

Xem thêm

Cùng chuyên mục