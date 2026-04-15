Hàng trăm cây xanh trong công viên ở Thanh Hóa bị chết, héo úa

Công viên Hội An được xây dựng năm 2003 với diện tích 24ha. Công trình có bốn mặt tiền và nằm trên hai tuyến phố sầm uất bậc nhất thành phố là Lê Hoàn và đại lộ Lê Lợi kéo dài.

Năm 2009, công viên này được đổi tên nhằm kỷ niệm sự kiện kết nghĩa giữa thị xã Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) và thị xã Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Năm 2024, UBND thành phố Thanh Hóa (cũ) đã triển khai dự án cải tạo, nâng cấp công viên với tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng. Dự án nhằm chỉnh trang cảnh quan, phát huy giá trị văn hóa, đồng thời tạo điểm nhấn không gian xanh cho khu vực trung tâm.

Trong đợt cải tạo, có gần 1.000 cây xanh được di chuyển do không phù hợp cảnh quan. Đơn vị nhà thầu cũng trồng mới nhiều cây xanh khác để tạo cảnh quan mới cho công viên.