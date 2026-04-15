Bị ong tấn công khi đi kiểm tra rừng ở Gia Lai, 1 người tử vong

TPO - Trong lúc đi kiểm tra rừng tại phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai), tổ 5 người của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bất ngờ bị ong tấn công, khiến 1 người tử vong. Các nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu.

Chiều 15/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm người đi kiểm tra rừng bị ong đốt, trong đó có 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, tổ kiểm tra rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn gồm 5 người đi kiểm tra rừng theo kế hoạch tại khoảnh 7, tiểu khu 352 thuộc khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây thì bị ong đốt (chưa rõ chủng loại ong).

Khu rừng nơi xảy ra sự việc.

Hậu quả ông H.T.V (SN 1986, phường Quy Nhơn Bắc) tử vong; bốn nạn nhân còn lại đưa đi cấp cứu kịp thời. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.