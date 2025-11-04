Bé gái 9 tuổi nguy kịch vì bị đàn ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt

TPO - Bé gái 9 tuổi được đưa đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch khi bị đàn ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt ở đầu, cổ, bàn tay.

Ngày 4/11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu thành công một bệnh nhi 9 tuổi nguy kịch khi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt trên cơ thể.

Bé gái được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Trước đó vào trung tuần tháng 10, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) tiếp nhận một bệnh nhi nữ 9 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đàn ong vò vẽ đốt dày đặc hơn 50 nốt ở vùng đầu, cổ và bàn tay.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi khó thở, huyết áp tụt, da và củng mạc mắt vàng sạm - biểu hiện nặng của suy đa tạng do độc tố ong vò vẽ. Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu, huy động nhân lực và phương tiện để cứu sống cháu bé.

Bệnh nhi lập tức được cho thở máy hỗ trợ hô hấp, truyền máu và các chế phẩm máu, lọc máu liên tục, sử dụng lợi tiểu, phối hợp kháng sinh, kiểm soát chức năng gan, thận, tuần hoàn và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương của ê-kíp điều trị, tình trạng cháu bé dần cải thiện.

Sau 14 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã ngừng thở máy, ngừng lọc máu, các chức năng gan và thận hồi phục dần.

Đến thời điểm hiện tại, cháu bé tỉnh táo, ăn uống được, sinh hoạt bình thường và chuẩn bị xuất viện về nhà.

BSCKII. Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: Ong vò vẽ là loài có độc tính rất mạnh, chứa nhiều enzym và độc tố gây tan máu, tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân không nên tự chữa bằng mẹo dân gian mà cần bình tĩnh rút bỏ ngòi nếu còn, rửa sạch vết thương, chườm lạnh giảm đau và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.