Loạt lò gạch ở Đắk Lắk tiếp tục hoạt động bất chấp 'lệnh dừng’

Ngày 15/4, trao đổi với phóng viên, ông Lê Kim Nam - Trưởng Điện lực Krông Ana (thuộc Công ty Điện lực Đắk Lắk), cho biết đến nay đơn vị vẫn chưa thể thực hiện cắt điện các lò gạch trên địa bàn xã Ea Na và xã Krông Ana.

Theo ông Nam, tại xã Krông Ana, các cơ sở sản xuất gạch vẫn chưa bị UBND xã này thu hồi giấy phép hoạt động nên chưa đủ căn cứ pháp lý để ngừng cung cấp điện, thanh lý hợp đồng.

Trong khi đó, tại xã Ea Na, dù đã có quyết định thu hồi giấy phép đối với 21 cơ sở sản xuất gạch là hộ kinh doanh và ngành điện đã tổ chức triển khai, nhưng việc cắt điện phải tạm hoãn do người dân tập trung đông người phản đối, cản trở, gây mất an ninh trật tự, đồng thời thiếu sự phối hợp cụ thể từ phía chính quyền địa phương.

Cụ thể, ngày 8/4, Điện lực Krông Ana đã tổ chức các nhóm công tác đến hiện trường để làm việc với các khách hàng, thực hiện ngừng cung cấp điện và thanh lý hợp đồng mua bán điện đối với các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đã bị thu hồi giấy phép hoạt động tại xã Ea Na.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều chủ lò gạch và công nhân đã tập trung đông người, vây quanh khu vực làm việc để phản đối, không cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn và tránh phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, đơn vị buộc phải tạm dừng kế hoạch.

Điện lực Krông Ana cho rằng chưa cắt được điện vì người dân phản ứng.

Sau đó, ngày 10/4, Điện lực Krông Ana đã có văn bản đề nghị UBND xã Ea Na phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, đồng thời bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự để hỗ trợ các nhóm công tác trong quá trình triển khai, dự kiến thực hiện lại từ ngày 15-17/4/2026. Tuy nhiên, đến ngày 15/4, đơn vị vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND xã Ea Na, khiến kế hoạch tiếp tục bị đình trệ.

Trong khi đó, phản ứng của người dân vẫn còn gay gắt, chủ yếu xuất phát từ việc cho rằng cách xử lý chưa đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh đã bị thu hồi giấy phép hoạt động và doanh nghiệp cùng hoạt động trong khu vực.

Ông Nam cũng nhấn mạnh, ngành điện chỉ thực hiện theo quy định và trên cơ sở pháp lý là quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng, không thể tự ý cắt điện. Đồng thời, vị này cho biết không có chuyện tiêu cực hay “chạy chọt” trong quá trình xử lý, mọi hoạt động đều tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Chơn – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na cho rằng, xã đã báo cáo các vướng mắc lên UBND tỉnh và đang chờ chỉ đạo.

Còn xã Krông Ana thì sự việc vẫn gần như chưa có tiến triển gì khi Điện lực Krông Ana cho hay vẫn chưa nhận được đề nghị cắt điện của xã này đối với các cơ sở lò gạch.

Trong khi đó, chủ trương chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở này đã được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành cho toàn tỉnh bằng Kế hoạch số 11/2025. Điện lực Đắk Lắk đã tiến hành cắt điện 45 lò gạch ở xã Tân Tiến, xã Vụ Bổn…

Vậy, việc không cắt điện được các cơ sở sản xuất gạch theo Kế hoạch số 11 của UBND tỉnh Đắk Lắk là do bất lực hay do một nguyên nhân nào khác? Vấn đề này đã được phóng viên báo Tiền Phong gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và đã được tiếp nhận.

Các lò gạch tại xã Ea Na và Krông Ana vẫn còn hoạt động.