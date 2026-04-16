Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam kẻ đánh người phụ nữ lớn tuổi làm thuê ở Gia Lai

TPO - Nguyễn Văn Ý - đối tượng ra tay đánh người phụ nữ lớn tuổi tại một quán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Gia Lai, đã phê chuẩn các quyết định tố tụng này của cơ quan điều tra.

Ngày 16/4, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Gia Lai xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ý (SN 1991, phường Quy Nhơn Nam) về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Ý là đối tượng hành hung bà T.T.L (SN 1966, phường Quy Nhơn Nam) trong quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam từng gây phẫn nộ dư luận.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo hồ sơ, vụ việc diễn ra vào khoảng 4h30 đến 4h55 ngày 7/4, tại quán một bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam. Tại đây, Ý liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm, xâm hại sức khỏe, danh dự và dùng tay đánh vào đầu, mặt của bà L. gây thương tích. Đối tượng còn dùng ghế nhựa, hung khí đe dọa nạn nhân.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe.

Trước đó, qua quá trình xác minh, củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Ý.