Lý do mẹ trẻ bóp mũi, bịt miệng con đến đỏ người trong clip gây phẫn nộ

TPO - Mẹ ruột được xác định là người tác động lên khuôn mặt, che miệng mũi con nhỏ trong đoạn clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Cũng chính người này quay lại clip gửi cho “chồng hờ”.

Sáng 16/4, một lãnh đạo Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý người phụ nữ có hành vi bạo hành con ruột, liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận.

Đây chính là người phụ nữ xuất hiện trong video có hành vi dùng tay tác động vào vùng mặt, bóp mũi, che miệng khiến một bé trai chưa đầy 1 tuổi hoảng loạn, khóc thét, được đăng tải và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Người phụ nữ bạo hành con ruột. Ảnh: Công an xã Ea Kar.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ tên B.T.T. (SN 1993, trú thôn 2, xã Ea Kar), là mẹ ruột của cháu bé trong clip. Người này đang sinh sống với “chồng hờ” cùng tỉnh Đắk Lắk. Hai người có hai con nhỏ, một cháu sinh năm 2022, cháu còn lại (xuất hiện trong clip) sinh vào tháng 7/2025.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình giữa người phụ nữ và người sống cùng. Trong lúc bức xúc, người này đã có hành vi bạo hành chính con ruột của mình rồi quay lại clip, sau đó gửi cho “chồng hờ”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 53 giây ghi lại cảnh một bé khoảng 1 tuổi nằm trên nền nhà. Khi cháu bé đang chơi, một người phụ nữ xuất hiện và có hành vi tác động trực tiếp lên khuôn mặt khiến cháu bé hoảng sợ, khóc lớn.

Hành động này lặp lại nhiều lần, khiến cháu bé liên tục vùng vẫy, gào khóc trong trạng thái hoảng loạn. Sau khi xem clip, cộng đồng bức xúc trước hành động trên của người phụ nữ, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.