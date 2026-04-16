Tư lệnh quân đội Pakistan đến Iran chuyển thông điệp của Mỹ

TPO - Tư lệnh Lục quân Pakistan - Asim Munir, người đóng vai trò trung gian hoà giải quan trọng giữa Mỹ và Iran - đã đến Tehran và mang theo thông điệp từ Washington.

Tư lệnh Lục quân Pakistan - Asim Munir được chào đón bởi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Al Jazeera)

Truyền thông Iran cho biết, phái đoàn của ông Munir sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và thảo luận về “các vấn đề liên quan đến vòng đàm phán thứ hai”.

Theo CNN, việc một nhân vật quan trọng như ông Munir thực hiện chuyến thăm ngoại giao công khai là một dấu hiệu tích cực cho thấy có thể sẽ có vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại, sau khi cuộc gặp cấp cao giữa hai nước vào cuối tuần qua ở Islamabad (Pakistan) không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Trả lời báo giới ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã úp mở về khả năng “một điều gì đó” sẽ xảy ra “trong hai ngày tới” tại Islamabad.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, Tehran đang tiếp tục trao đổi với Mỹ thông qua Pakistan.

Cũng trong ngày 15/4, một nguồn tin từ Israel cho biết, nội các nước này sẽ thảo luận về khả năng ngừng bắn với Li-băng. Cuộc thảo luận diễn ra một ngày sau khi Israel và Li-băng tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong 40 năm tại Washington.

Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã giảm tốc độ và phạm vi các cuộc tấn công ở Li-băng, kiềm chế không tấn công thủ đô Beirut trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ cho là của Hezbollah ở miền nam Li-băng.

Nguồn tin của Israel cho biết, một trong những ý tưởng đang được thảo luận là khả năng ngừng bắn tạm thời như một cử chỉ thiện chí, hướng tới các cuộc đàm phán trong tương lai với Li-băng.

Trước đó, CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có ít nhất ba cuộc điện đàm trong tuần trước tập trung vào vấn đề Li-băng.

Nguồn tin từ Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiểu rằng nếu ông không kêu gọi đàm phán trực tiếp với Li-băng, Tổng thống Mỹ Trump có thể tự mình tuyên bố ngừng bắn.