Mỹ 'đóng băng' hoạt động thương mại hàng hải của Iran

TPO - Mỹ ngày 15/4 tuyên bố ngăn chặn hoạt động thương mại ra vào của Iran bằng đường biển, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Tehran về việc chấm dứt xung đột có thể nối lại trong tuần này.

Trả lời phỏng vấn ABC News, Tổng thống Trump cho biết, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran có thể nối lại tại Pakistan trong hai ngày tới. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán cuối tuần qua, cũng tỏ ra lạc quan về tình hình hiện tại.

“Tôi nghĩ các bạn sẽ chứng kiến ​​hai ngày tuyệt vời phía trước”, ông Trump nói, đồng thời cho biết ông nghĩ không cần thiết phải gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, sẽ kết thúc vào ngày 21/4.

“Kết quả có thể theo cả hai cách, nhưng tôi nghĩ một thỏa thuận sẽ tốt hơn vì như vậy họ có thể bắt đầu tái thiết”, ông Trump nói. “Giờ đây họ thực sự có một chế độ khác. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã loại bỏ những người cực đoan”.

Bất chấp những tín hiệu lạc quan, nhiều tàu thuyền vẫn bị buộc quay trở lại do lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Các quan chức từ Pakistan, Iran và vùng Vịnh cũng cho biết, các nhóm đàm phán từ Mỹ và Iran có thể trở lại Pakistan vào cuối tuần này, mặc dù một nguồn tin cấp cao của Iran nói rằng chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết chỉ trong vòng 36 giờ kể từ khi lệnh phong tỏa được áp đặt, lực lượng Mỹ đã hoàn toàn ngăn chặn hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển, vốn chiếm 90% nền kinh tế nước này.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã chặn được 8 tàu chở dầu liên quan đến Iran kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu ngày 13/4.

Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran viện dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển đưa tin, một tàu chở lương thực đã tiến vào Vịnh Ba Tư và đang trên đường đến cảng Imam Khomeini.

Fars cũng cho biết một siêu tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ đã tiến vào lãnh hải Iran sáng nay.

Bộ trưởng Nội vụ Iran tuyên bố, đáp lại lệnh phong tỏa gần đây do Mỹ áp đặt, rằng đối với Iran, với hơn 8.000 km đường biên giới trên bộ và trên biển, bất kỳ lệnh phong tỏa nào cũng sẽ không có tác dụng.

Trở lại Islamabad

Trả lời tờ New York Post, Tổng thống Trump cho biết, phái đoàn của ông có khả năng sẽ quay trở lại bàn đàm phán, phần lớn là nhờ “công việc tuyệt vời” mà Tư lệnh quân đội Pakistan - Asim Munir - đang làm để điều hòa các cuộc trao đổi.

Chiều 14/4, tại một sự kiện ở Georgia, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, ông Trump muốn đạt được một "thỏa thuận lớn" với Iran nhưng giữa hai nước vẫn còn nhiều ngờ vực. "Vấn đề đó sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều", ông nói.

Tham vọng hạt nhân của Iran là một điểm mấu chốt gây bế tắc trong các cuộc đàm phán cuối tuần trước. Mỹ đã đề xuất đình chỉ mọi hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm, trong khi Tehran đề xuất tạm dừng từ 3 đến 5 năm, theo các nguồn thạo tin.

Phát biểu tại Seoul, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - Rafael Grossi - cho biết, thời hạn của bất kỳ lệnh cấm nào đối với việc làm giàu uranium của Iran là một quyết định chính trị và Tehran có thể chấp nhận một thỏa hiệp như một hành động xây dựng lòng tin.

Mỹ cũng đã gây áp lực buộc Iran phải loại bỏ mọi vật liệu hạt nhân làm giàu, trong khi Tehran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này.

Một nguồn tin tham gia cuộc đàm phán ở Pakistan cho biết, các bên đã đạt được tiến triển trong việc thu hẹp khoảng cách, đưa hai bên đến gần hơn với một thỏa thuận có thể được thống nhất tại vòng đàm phán sắp tới.