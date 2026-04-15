Đàm phán Li-băng - Israel: Bước ngoặt sau nhiều thập kỷ, nhưng chưa đạt được đột phá

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 14/4 đã chủ trì cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Li-băng trong nhiều thập kỷ. Hai bên đều cho biết đã có những cuộc thảo luận tích cực, mặc dù chưa rõ các phái đoàn đã đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ hòa bình hay chưa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp gỡ Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc gặp hiếm hoi giữa đại diện của chính phủ hai nước mà về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ khi Israel được thành lập vào năm 1948.

Hai phái đoàn bước vào cuộc đàm phán với chương trình nghị sự trái ngược nhau. Trong đó, Israel loại trừ việc thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn ở Li-băng và yêu cầu nước này giải giáp Hezbollah.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai bên đã có “những cuộc thảo luận hiệu quả về các bước hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp”.

Thông báo nêu rõ lập trường của mỗi quốc gia, cho biết: “Tất cả các bên đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp vào thời gian và địa điểm được hai bên thống nhất".

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ tại Washington, ông Yechiel Leiter - Đại sứ Israel tại Mỹ cho biết, Chính phủ Li-băng đã làm rõ trong các cuộc đàm phán rằng họ sẽ không còn bị "kiểm soát" bởi lực lượng dân quân Hezbollah. Ông từ chối cho biết liệu Israel có ngừng các cuộc tấn công vào Li-băng hay không.

Đại sứ Li-băng Nada Moawad mô tả cuộc gặp sơ bộ là "mang tính xây dựng”. Đại sứ cho biết, trong cuộc gặp, bà đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn để người dân có di tản trở về nhà, cũng như áp dụng các biện pháp để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Li-băng do xung đột gây ra.

Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, một tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ, Israel và Iran được thiết lập.

Ngày 2/3, Hezbollah nổ súng vào Israel để bày tỏ sự ủng hộ với Tehran, châm ngòi cho cuộc tấn công đáp trả của Israel khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, theo chính quyền Li-băng.

Sự hiện diện của ông Rubio, Ngoại trưởng Mỹ và cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, báo hiệu mong muốn của Washington về việc đạt được tiến triển.

Tổng thống Donald Trump đã thúc giục Israel giảm bớt các cuộc tấn công ở Li-băng, rõ ràng là để tránh làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Xung đột ở Trung Đông đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, gây áp lực lên ông Trump trong việc tìm ra lối thoát.

Ngoại trưởng Rubio thừa nhận các cuộc đàm phán ngày 14/4 sẽ không giải quyết được "tất cả những vấn đề phức tạp", nhưng ông hy vọng chúng sẽ giúp hình thành một khuôn khổ hòa bình. Ông Rubio coi các cuộc đàm phán là một phần của quá trình chứ không phải một sự kiện đơn lẻ.

Đại sứ Israel Leiter nói rằng có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán trong thời gian tới nhưng không ai trong số những người tham gia đề cập đến thời gian và địa điểm cụ thể.

Ông Rubio chủ trì cuộc đàm phán hôm 14/4 trong bối cảnh có những câu hỏi về việc ông không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với Iran. Người dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Islamabad vào cuối tuần trước là Phó Tổng thống JD Vance.

Ông Rubio đã cùng ông Trump xem một sự kiện võ thuật tổng hợp tại Florida, trong khi Phó Tổng thống Vance tuyên bố ở Pakistan rằng các cuộc đàm phán với Iran đã kết thúc mà không có bước đột phá nào.