Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tàn tích máy bay Mỹ trên đường băng ở Iran sau chiến dịch giải cứu sĩ quan F-15 mất tích

Minh Hạnh

TPO - Hình ảnh vệ tinh mới được công bố đã cho thấy phần xác cháy rụi của máy bay Mỹ trên một đường băng hẻo lánh ở Iran, nơi từng được Mỹ sử dụng trong chiến dịch giải cứu sĩ quan mất tích vì vụ rơi máy bay F-15.

Ảnh vệ tinh cho thấy vệt cháy đen trên đường băng. (Ảnh: Airbus)

Trong bức ảnh chụp ngày 10/4, có thể thấy những vệt đen lớn, giống với tàn tích cháy rụi của máy bay, ở phía đông của đường băng dài 1.200 m. Một số ô tô cũng có thể được nhìn thấy gần cuối đường băng.

Các video của truyền thông nhà nước Iran được quay ngay sau chiến dịch giải cứu và được CNN định vị tại cùng một địa điểm cho thấy máy bay Mỹ đang bốc khói trên đường băng.

Sân bay này nằm ở trung tâm tỉnh Esfahan, cách thành phố Esfahan khoảng 50 km về phía nam.

Trước đó, CNN đưa tin hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J của Mỹ đã chờ sẵn tại sân bay nói trên để đưa các binh sĩ đặc nhiệm và sĩ quan F-15 được giải cứu ra khỏi Iran. Tuy nhiên, các máy bay đã bị hư hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, buộc Mỹ phải cho nổ tung để tránh nguy cơ rơi vào tay lực lượng Iran.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #máy bay #F-15 #máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J

Xem thêm

Cùng chuyên mục