Tàn tích máy bay Mỹ trên đường băng ở Iran sau chiến dịch giải cứu sĩ quan F-15 mất tích

TPO - Hình ảnh vệ tinh mới được công bố đã cho thấy phần xác cháy rụi của máy bay Mỹ trên một đường băng hẻo lánh ở Iran, nơi từng được Mỹ sử dụng trong chiến dịch giải cứu sĩ quan mất tích vì vụ rơi máy bay F-15.

Ảnh vệ tinh cho thấy vệt cháy đen trên đường băng. (Ảnh: Airbus)

Trong bức ảnh chụp ngày 10/4, có thể thấy những vệt đen lớn, giống với tàn tích cháy rụi của máy bay, ở phía đông của đường băng dài 1.200 m. Một số ô tô cũng có thể được nhìn thấy gần cuối đường băng.

Các video của truyền thông nhà nước Iran được quay ngay sau chiến dịch giải cứu và được CNN định vị tại cùng một địa điểm cho thấy máy bay Mỹ đang bốc khói trên đường băng.

Sân bay này nằm ở trung tâm tỉnh Esfahan, cách thành phố Esfahan khoảng 50 km về phía nam.

Trước đó, CNN đưa tin hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J của Mỹ đã chờ sẵn tại sân bay nói trên để đưa các binh sĩ đặc nhiệm và sĩ quan F-15 được giải cứu ra khỏi Iran. Tuy nhiên, các máy bay đã bị hư hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, buộc Mỹ phải cho nổ tung để tránh nguy cơ rơi vào tay lực lượng Iran.