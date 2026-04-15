Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Israel - Li-băng lần đầu đàm phán trực tiếp

Minh Hạnh

TPO - Israel và Li-băng sẽ tham gia đàm phán trực tiếp tại Mỹ để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Đây là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của hai nước trong hơn 40 năm.

Những người ủng hộ phong trào Hezbollah tại Li-băng. (Ảnh: Getty Images)

Theo CNN, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter - dẫn đầu phái đoàn Israel - sẽ gặp người đồng cấp Li-băng Nada Hamadeh tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc gặp.

Ông Leiter sẽ làm việc dựa trên hai nguyên tắc mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nêu ra tuần trước: Giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử với Li-băng.

Tuy nhiên, nguồn tin của Israel đánh giá rằng khoảng cách giữa hai bên là rất lớn. Li-băng yêu cầu ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán, trong khi Israel khẳng định rằng các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah sẽ tiếp tục và các cuộc trao đổi phải diễn ra dưới hình thức “vừa đánh vừa đàm”.

Dù vậy, các nguồn tin của Israel cho biết nước này đã giảm tốc độ và phạm vi địa lý các cuộc tấn công ở Li-băng do áp lực từ Mỹ. Trong những ngày gần đây, Israel đã không tấn công thủ đô Beirut của Li-băng và phần lớn thung lũng Bekaa, thay vào đó chỉ tấn công những mục tiêu mà họ cho là của Hezbollah ở miền nam Li-băng.

Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, một tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ, Israel và Iran được thiết lập.

Ngày 2/3, Hezbollah nổ súng vào Israel để bày tỏ sự ủng hộ với Tehran, châm ngòi cho cuộc tấn công đáp trả của Israel khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, theo chính quyền Li-băng.

Israel và Mỹ đã tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn Iran - Mỹ, mặc dù Pakistan nói rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ bao gồm cả Li-băng, như Iran đã yêu cầu.

Israel và Li-băng từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11/2024, theo đó yêu cầu Hezbollah giải giáp và Israel rút quân, nhưng thỏa thuận đã lung lay. Một quan chức Israel cho biết, ông Netanyahu hiện đang tìm kiếm một thỏa thuận thực chất hơn, bao gồm các cam kết chắc chắn hơn của Li-băng về việc giải giáp Hezbollah và nâng cấp quan hệ trên diện rộng hơn.

Trong chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu, làn sóng phản đối việc chấm dứt giao tranh vẫn còn mạnh mẽ, với một số bộ trưởng yêu cầu thiết lập vĩnh viễn vùng đệm an ninh ở miền nam Li-băng. Các nguồn tin cho biết, ông Netanyahu nói với nội các của mình rằng ông đang mở các cuộc đàm phán để đáp lại áp lực từ phía Mỹ.

Minh Hạnh
CNN, Reuters
#Israel #Li-băng #phong trào Hezbollah #Mỹ #đàm phán hòa bình #lệnh ngừng bắn

