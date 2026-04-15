Thế giới

Google News

Phó Tổng thống Vance tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại cuộc đàm phán với Iran?

Quỳnh Như

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được cho là sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại vòng đàm phán tiếp theo với Iran, trong bối cảnh Washington nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận lớn trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

CNN dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Phó Tổng thống JD Vance dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc đàm phán thứ hai với các quan chức Iran, nếu hai bên tổ chức thêm một cuộc gặp trực tiếp trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới.

Theo các nguồn tin, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - ông Steve Witkoff, và ông Jared Kushner, cũng ​​sẽ tham dự vòng đàm phán tiềm năng thứ hai.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump đã giao cho phái đoàn Mỹ nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời tiếp tục đặt niềm tin vào nhóm trợ lý này. Trong những ngày qua, ông Vance cùng các cộng sự duy trì liên lạc với phía Iran và những bên trung gian, sau vòng đàm phán kéo dài 21 giờ đồng hồ diễn ra hôm thứ Bảy (11/4).

Trước đó, CNN đưa tin các quan chức trong chính quyền Mỹ đang thảo luận nội bộ về khả năng tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Iran. Tuy nhiên, tính đến tối thứ Ba (14/4), vẫn chưa có quyết định cuối cùng hay lịch trình cụ thể.

Phát biểu với New York Post, Tổng thống Donald Trump cho biết “một điều gì đó có thể sẽ xảy ra” trong vài ngày tới tại Islamabad, khi Mỹ và Iran tìm cách quay lại bàn đàm phán.

Một quan chức Mỹ cũng xác nhận: "Các cuộc đàm phán tiếp theo đang được thảo luận, nhưng chưa có lịch trình cụ thể nào được ấn định".

Nỗ lực hướng tới "thỏa thuận lớn"

Phó Tổng thống JD Vance khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đạt được một "thỏa thuận lớn" với Iran - điều mà Tổng thống Donald Trump đặt ưu tiên hàng đầu.

Phó Tổng thống Vance - người dẫn đầu các cuộc đàm phán của Mỹ với phía Iran tại Pakistan vào cuối tuần qua cho biết, ông tin rằng phía Iran "muốn đạt được thỏa thuận", bất chấp nhiều thập kỷ "mất lòng tin" giữa hai nước.

"Tôi cảm thấy rất hài lòng về tình hình hiện tại", ông phát biểu tại một sự kiện của Turning Point USA ở Athens, Georgia hôm thứ Ba.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh kỳ vọng của Tổng thống Trump không dừng lại ở một thỏa thuận hạn chế. "Ông ấy không muốn một thỏa thuận nhỏ, mà là một thỏa thuận lớn", ông nói.

Theo ông Vance, mục tiêu của thỏa thuận bao gồm việc đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, không hỗ trợ các hoạt động khủng bố, đồng thời tạo điều kiện để người dân Iran phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu.

"Lý do thỏa thuận chưa được hoàn tất là vì tổng thống thực sự muốn một thỏa thuận trong đó Iran không có vũ khí hạt nhân, không hỗ trợ các hoạt động khủng bố, đồng thời người dân Tehran có thể phát triển thịnh vượng và hội nhập vào nền kinh tế thế giới", ông lưu ý.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán và nỗ lực đạt mục tiêu đó", ông Vance khẳng định.

CNN
#đàm phán #Iran #Mỹ #thỏa thuận #Phó Tổng thống #ngoại giao #ngừng bắn #xung đột #Trung Đông

