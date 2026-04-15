Thanh niên tiếp tục là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập,” thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc vun đắp và bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ hai nước, tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước.

Vào tháng 4/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi động Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập.”

Đây là điểm sáng nổi bật, góp phần thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chỉ sau một năm, đã có hàng nghìn lượt thanh niên Việt Nam đã tới thăm các "địa chỉ đỏ" tại Trung Quốc để học tập, tăng cường hiểu biết về truyền thống cách mạng và quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai Đảng, hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thanh niên hai nước hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ vững niềm tin cách mạng, làm cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng nồng thắm, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Thanh niên hai nước gánh vác trách nhiệm, nắm bắt cơ hội lịch sử, dùng sức mạnh và sức sáng tạo của tuổi thanh xuân, khơi dậy trào lưu mạnh mẽ về đổi mới sáng tạo, mở cửa hợp tác cùng thắng lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng vào thế hệ thanh niên có hoài bão, là đội tiên phong, tích cực góp phần thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu và sáng kiến quản trị toàn cầu, góp sức thanh xuân cho sự nghiệp tiến bộ cả nhân loại và cho tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam.

Khẳng định tương lai là ở thanh niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tin tưởng thanh niên của hai nước mãi mãi là người kế thừa tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mỗi thanh niên tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” đều tự hào và trân trọng mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ cách mạng tiền bối dày công vun đắp.

Ngày nay, thanh niên hai nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt-Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hai nước xây dựng cho mình lý tưởng sống và bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ Việt-Trung; tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Để đạt được những mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan, đoàn thể hai nước bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước; nâng cao chất lượng giao lưu hợp tác thanh niên; làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên giữa hai nước, coi đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược để bồi dưỡng nền tảng hữu nghị từ sớm cho thế hệ tương lai, tiếp tục triển khai tốt Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" để thanh thiếu niên hai nước hiểu hơn về lịch sử cách mạng hào hùng, tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước.

Đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” tại cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, là sức sống của dân tộc, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là chủ nhân tương lai của đất nước; tin tưởng thanh thiếu niên hai nước sẽ tiếp tục viết nên những trang mới của tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bằng trí tuệ, tinh thần tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với tương lai đất nước của chính mình, tiếp bước cha anh, mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt-Trung.