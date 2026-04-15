Hoàn thiện sắp xếp bộ máy ngành thanh tra phù hợp với bối cảnh mới

Luân Dũng
TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm đánh giá tổng thể, nghiên cứu, triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hoàn thiện sắp xếp bộ máy của ngành thanh tra phù hợp với bối cảnh mới.

Chiều 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì làm việc với Thanh tra Chính phủ. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã báo cáo tóm tắt tình hình công tác trong thời gian vừa qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị và đề xuất các giải pháp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

Năm 2026, Chính phủ quyết tâm tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, gắn với tăng cường công tác thanh tra, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong bối cảnh toàn ngành vừa tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy sâu rộng, ông đề nghị ngành thanh tra tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của ngành; tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực, quyết tâm, bản lĩnh để tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu. Ảnh: VGP

Về công tác thanh tra, theo Phó Thủ tướng, cần triển khai đúng và đủ kế hoạch thanh tra năm 2026; cập nhật, bổ sung các chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ... theo hướng trọng tâm, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

Song song với đó là đổi mới tư duy và phương thức hoạt động thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận và thực hiện kết luận thanh tra… Đặc biệt, sớm có đánh giá tổng thể, nghiên cứu, triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hoàn thiện sắp xếp bộ máy của ngành thanh tra phù hợp với bối cảnh mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị ngành thanh tra tập trung hoàn thiện, nhân rộng và triển khai ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước và triển khai hiệu quả mô hình tiếp công dân trực tuyến.

"Riêng đối với việc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật thì phải bảo đảm về thời hạn trình, nhất quyết không để "khoảng trống pháp luật", Phó Thủ tướng lưu ý.

Xem thêm

Cùng chuyên mục