Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm của doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại An Giang

TPO - Thanh tra tỉnh An Giang vừa chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản trên địa bàn, từ khai thác vượt công suất, chưa hoàn tất thủ tục đất đai - môi trường đến nợ nghĩa vụ tài chính hàng chục tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều sai phạm tại các doanh nghiệp được cấp phép khai thác.

Theo kết luận, đối với các mỏ do Trung ương cấp phép, Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang bị xác định khai thác vượt công suất trong giai đoạn 2020 - 2022. Sau khi được gia hạn giấy phép vào ngày 30/5/2025, doanh nghiệp này vẫn chưa có giấy phép môi trường, chưa gia hạn hợp đồng thuê đất và còn khoảng 24,7 ha diện tích mỏ chưa hoàn tất thủ tục thuê đất. Ngoài ra, công ty còn khai thác đã vôi chưa đúng quy định tại mỏ núi Hang Cây Ớt.

Tại các mỏ Cây Xoài - Bãi Vôi, Khoe Lá và Bình Trị, Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) - Chi nhánh Kiên Giang cũng bị phát hiện khai thác vào khối tài nguyên không đúng quy định và chưa được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Tương tự, Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên chưa được cấp lại giấy phép môi trường tại nhiều mỏ đá vôi và chưa hoàn tất thủ tục thuê đất tại mỏ Khoe Lá.

Đối với các giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền địa phương, Công ty TNHH Liên doanh khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang chưa ký hợp đồng thuê đất, dù đã được gia hạn giấy phép khai thác từ ngày 28/5/2025.

Công ty TNHH MTV Thương mại Nhà hàng Khách sạn Hòa Bình (Chi nhánh đá Quyết Thắng) được xác định, khai thác trên diện tích đất chưa được cho thuê, và vượt công suất hơn được cấp phép năm 2022 là 13.652 m³.

Đáng chú ý, Công ty CP Xây lắp An Giang khai thác khoáng sản từ tháng 10/2016 đến nay, nhưng không ký hợp đồng thuê đất và không thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

Trong khi đó, Công ty CP Thành Phát Phú Quốc từ khi được cấp phép khai thác vào tháng 7/2020 đến khi bị thu hồi giấy phép cũng không nộp tiền thuê đất, đồng thời kê khai thiếu gần 6.900 m³ khoáng sản so với thực tế khai thác.

Riêng Công ty TNHH MTV Lý Túc Mạch không được UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) cấp phép khai thác khoáng sản, nhưng vẫn tổ chức khai thác thông qua hợp đồng giao khoán, và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh An Giang giao cơ quan Thuế chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thu, nộp vào ngân sách hơn 43,7 tỷ đồng số tiền nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng của các doanh nghiệp.

Đến ngày 11/2/2026, đã có 4 doanh nghiệp nộp bổ sung và hoàn thành nghĩa vụ với số tiền hơn 14 tỷ đồng, còn nợ hơn 29,6 tỷ đồng.

“Thanh tra tỉnh nhận thấy những hạn chế, vi phạm nêu trên chưa phát hiện vụ lợi cá nhân. Do đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh không xem xét trách nhiệm đối với các tập thể đã kết thúc hoạt động từ ngày 1/7/2025; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan”, kết luận nêu.