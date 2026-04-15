Kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

TPO - Sáng 15/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Đảng bộ Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 243-QĐ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị; có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chính phủ… Hiện nay, Đảng bộ Chính phủ có 16 đảng bộ trực thuộc, 1.734 tổ chức cơ sở Đảng và 115.725 đảng viên.

Thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, cơ quan được giao chuẩn bị 59 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khẩn trương thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội…

Trong quý I/2026, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ; cải tiến quy trình phê duyệt các báo cáo chuyên ngành để trình Bộ Chính trị…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ là rất lớn và không ít khó khăn, thách thức.

Do đó, các cơ quan giúp việc phải tham mưu chính xác, kịp thời, toàn diện để Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và gương mẫu các chương trình hành động; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành trong Đảng bộ thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình đã đề ra, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ cần tiếp tục được rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân công đúng chức năng, nhiệm vụ, không trùng giẫm nhưng không được để sót việc.

Trực tiếp trao đổi về một số kiến nghị tại cuộc họp, ông Phạm Gia Túc đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ tập trung phối hợp xây dựng dự thảo sửa đổi Quyết định 249 và các quy định liên quan, trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các đảng bộ trực thuộc, bảo đảm phù hợp thực tiễn tổ chức, sinh hoạt Đảng và đặc thù ngành, lĩnh vực; đề xuất hoàn thiện quy chế, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phân công, điều phối công việc trong Thường trực Đảng ủy.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành, xử lý văn bản, tổ chức họp và triển khai nghị quyết.