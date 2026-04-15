Nga cảnh báo Mỹ - Israel có thể chuẩn bị tấn công trên bộ vào Iran

TPO - Hội đồng An ninh Nga cảnh báo, Mỹ và Israel có thể đang lợi dụng các cuộc đàm phán với Iran để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào nước này.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Washington và Tehran, diễn ra tại Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần qua, đã không đạt được bước đột phá nào. Các quan chức Iran đổ lỗi cho sự thất bại của các cuộc đàm phán là do “những yêu cầu phi thực tế” của phía Mỹ, nhưng bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 14/4, rằng vòng thảo luận tiếp theo có thể diễn ra tại cùng địa điểm “trong hai ngày tới”.

Trong một báo cáo đưa ra sau đó, Hội đồng An ninh Nga cảnh báo “Mỹ và Israel có thể sử dụng các cuộc đàm phán hòa bình để chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran”.

Đánh giá này dựa trên thực tế là “Lầu Năm Góc tiếp tục củng cố các nhóm quân Mỹ trong khu vực”, ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Trước đó, vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2 diễn ra khi Tehran và Washington đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và các vấn đề an ninh khu vực rộng hơn. Tháng 6/2025, Israel cũng đã ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán.

“Nếu các cuộc đàm phán hiện tại không đạt được mục tiêu dự định, các hành động thù địch có thể leo thang với cường độ lớn hơn sau hai tuần”, cơ quan an ninh Nga cảnh báo.

Theo đánh giá của Hội đồng An ninh Nga, Iran “vẫn sở hữu một kho vũ khí đáng kể”, mà với nó họ có thể chống lại các động thái gây hấn tiếp theo của Mỹ và Israel.

Lãnh đạo nhánh dân sự và quân sự của Iran vẫn vững vàng. Người dân Iran đoàn kết ủng hộ chính phủ ở Tehran kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, báo cáo cho biết thêm.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Tehran tại các cuộc đàm phán ở Islamabad, trước đó cảnh báo Iran sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng. Tehran cũng tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng ở các quốc gia vùng Vịnh nếu xảy ra một cuộc tấn công trên bộ.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Trump đã ra tín hiệu rằng ông không có ý định kéo dài thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Tehran, dự kiến hết hạn vào ngày 21/4.

Ông cho biết, cuộc xung đột “có thể kết thúc theo bất kỳ cách nào, nhưng tôi nghĩ một thỏa thuận sẽ tốt hơn vì khi đó Iran có thể tái thiết”.

Iran cũng tuyên bố nước này đang tìm kiếm một giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột chứ không phải gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận cuối cùng sẽ bao gồm cam kết ngừng tấn công, giảm nhẹ lệnh trừng phạt và cho phép tiếp tục làm giàu uranium cho mục đích hòa bình.