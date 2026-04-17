Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố quan trọng về uranium làm giàu của Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã đồng ý bàn giao kho uranium làm giàu và hai bên đang tiến rất gần đến việc đạt được thoả thuận hoà bình để chấm dứt cuộc chiến đang bao trùm Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc họp báo ngày 16/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đã đe dọa sẽ nối lại các cuộc không kích vào Iran và duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này, nếu Tehran từ chối chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Trump sau đó nói với các phóng viên, rằng “có khả năng cao là chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận” với Tehran, đồng thời cho biết ông sẽ xem xét việc đến Pakistan để ký kết thỏa thuận.

“Họ đã đồng ý giao cho chúng ta bụi hạt nhân”, ông Trump nói, sử dụng cách gọi của ông cho kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, mà Mỹ cho rằng Tehran có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 16/4 công bố cảnh tướng Tư lệnh Lục quân Pakistan - Asim Munir gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran trong vòng đàm phán đầu tiên, vốn kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc sau đó cho biết, Tehran “lạc quan một cách thận trọng” về các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ và bày tỏ hy vọng về một “kết quả có ý nghĩa”.

‘Ngã ba đường lịch sử’

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - cho biết, Iran đang đứng trước ngã ba đường lịch sử. “Một con đường là từ bỏ vũ khí hạt nhân, phù hợp với đề xuất của Mỹ, con đường kia dẫn đến vực thẳm. Nếu Iran chọn con đường thứ hai, họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng còn có những mục tiêu mà nếu bị tấn công sẽ còn đau đớn hơn cả những mục tiêu mà chúng ta đã tấn công”.

Tổng thống Mỹ Trump khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào với Iran đều phải cấm vĩnh viễn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến dịch quân sự vào Iran với lý do “Tehran đang gấp rút hoàn thiện bom nguyên tử”, một tuyên bố không được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc ủng hộ.

Washington được cho là đã tìm cách đình chỉ chương trình làm giàu uranium của Iran trong 20 năm, trong khi Tehran đề xuất đình chỉ hoạt động hạt nhân trong 5 năm. Iran cũng khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích dân sự, và bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc tịch thu khoảng 440 kg uranium đã làm giàu của Iran.

Bộ Ngoại giao Iran từng nhiều lần nhấn mạnh, quyền làm giàu uranium của nước này là “không thể tranh cãi”, mặc dù mức độ làm giàu là “có thể thương lượng”.

Iran trước đây đã ám chỉ rằng nước này có thể gửi một phần uranium đã làm giàu cho một nước thứ ba như Nga, và được cho là đã đưa ra ý tưởng đó trong các cuộc đàm phán trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Trả lời phỏng vấn tờ India Today hôm 15/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề nghị của Nga đã được đưa ra “khá lâu rồi” và Tehran đã “đồng ý” vào thời điểm đó. Ông Peskov gọi kế hoạch này là “một giải pháp rất tốt”, nhưng nói rằng “thật không may, phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất”. Người phát ngôn cho biết thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin “vẫn sẵn sàng hiện thực hóa sáng kiến ​​này”.

