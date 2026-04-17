Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược giữa tỉnh Quảng Tây và các địa phương Việt Nam

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược về chính sách phát triển, kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng logistics, khoa học công nghệ và nền tảng xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương. Ảnh: TTXVN

Tối 16/4, tại thành phố Nam Ninh, Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Tây; tin tưởng Quảng Tây sẽ trở thành Khu tự trị hiện đại xã hội chủ nghĩa, phồn vinh và tươi đẹp. Bày tỏ trân trọng Quảng Tây từng là “hậu phương lớn” trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, nơi 85 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây sẽ tiếp tục phát huy tình cảm hữu nghị, tận dụng thế mạnh địa lý gần gũi, phát huy vai trò đầu tàu, tạo đột phá về gắn kết chiến lược trong hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương bày tỏ vui mừng và vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Quảng Tây nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, thân thiết, đối tác quan trọng hàng đầu của Quảng Tây, Bí thư Trần Cương khẳng định Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị Quảng Tây đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương Việt Nam; sẽ tiếp tục đi đầu trong quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, góp phần làm sâu sắc giao lưu hợp tác và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Hai bên cùng vui mừng nhìn lại những tiến triển tích cực trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua, nhất là giao lưu, tiếp xúc giữa các cấp diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ được quan tâm thúc đẩy, Việt Nam liên tục 27 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây.

Về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược về chính sách phát triển, kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng logistics, khoa học công nghệ và nền tảng xã hội. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây phát huy hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa các đồng chí Bí thư Tỉnh, Thành ủy/Khu ủy giữa các tỉnh/thành giáp biên, mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phát triển, quy hoạch địa phương; tăng cường giao lưu, thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng, nhất là về thương mại, cơ sở hạ tầng, bảo đảm thông quan thông suốt, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics, kết nối chuỗi cung ứng và kết nối thị trường, đẩy nhanh kết nối đa phương thức đường sắt, đường bộ, đường biển, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Về kết nối khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai tại Việt Nam các dự án nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến công nghệ cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ, quản lý tốt biên giới trên đất liền, kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại và phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, khai thác tốt tiềm năng du lịch đóng góp vào thành công chung của Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 - 2027.

Ảnh: TTXVN

Bày tỏ nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Trần Cương khẳng định Quảng Tây sẽ có chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, cùng Việt Nam hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao mà Quảng Tây đang tập trung phát triển như AI, dữ liệu lớn. Nhấn mạnh nông sản chất lượng cao của Việt Nam luôn được người tiêu dùng Quảng Tây ưa thích, Bí thư Trần Cương khẳng định Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng nông sản không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường Quảng Tây mà còn qua Quảng Tây đến các địa phương khác của Trung Quốc. Bí thư Trần Cương cũng đề xuất hai bên đẩy nhanh xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa; tăng cường giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Tây và các địa phương Việt Nam.

Bình Giang
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Quảng Tây #Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

