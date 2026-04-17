Hà Nội: Đề nghị hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao 'dị dạng' trong tháng 4/2026

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị 3 phường khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nút giao Phạm Tu - đường 70 trong tháng 4/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội đã gửi văn bản tới UBND các phường Thanh Liệt, Hà Đông và Kiến Hưng, đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, hoàn thành công tác GPMB và tái định cư trong tháng 4/2026.

Theo yêu cầu, từng phường phải phân công rõ trách nhiệm, triển khai quyết liệt việc di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố nếu chậm trễ.

Đường đã thông nhưng nút giao Phạm Tu - đường 70 đang treo 10 năm nay.

Đối với nhà đầu tư Công ty cổ phần Bitexco và doanh nghiệp dự án Công ty TNHH BT Chu Văn An, Sở Xây dựng yêu cầu rà soát tiến độ, tập trung nguồn lực thi công các hạng mục đã có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý II/2026. Kết quả triển khai dự án sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư trong các dự án tiếp theo trên địa bàn.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, đồng thời đôn đốc nhà đầu tư thi công, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, đáp ứng kỳ vọng của người dân và góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Thủ đô.