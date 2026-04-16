Hà Nội: Yêu cầu công khai thực đơn, suất ăn cho phụ huynh tiếp cận, đối chiếu

TPO - Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu quy trình giám sát an toàn thực phẩm phải minh bạch, công khai. Phụ huynh cần được tiếp cận thông tin; thực đơn, suất ăn phải được công khai, đối chiếu rõ ràng, tuyệt đối không để xảy ra khuất tất.

Chiều 15/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá kết quả khắc phục các “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2026.

Tại cuộc họp, các sở ngành đã giới thiệu về các mô hình khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối ATTP; mô hình chợ dân sinh bảo đảm ATTP; mô hình bếp ăn tập thể và mô hình suất ăn sẵn bảo đảm ATTP; việc vận hành website về ATTP và vận hành Hệ thống quản lý ATTP, truy xuất nguồn gốc của thành phố...

Phó Chủ tịch Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc họp

Thời gian tới, Hà Nội dự kiến thí điểm lắp đặt hệ thống 100 camera AI tại các “điểm nóng” như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố thức ăn đường phố. Hệ thống này không chỉ giám sát 24/7 mà còn có khả năng tự động nhận diện các hành vi vi phạm, giúp lực lượng chức năng xử lý chính xác và kịp thời.

Đồng thời, thành phố sẽ đẩy mạnh việc quét mã QR tĩnh tại các quầy hàng chợ dân sinh và vận hành nhánh số 8 trên Tổng đài 1022 để tiếp nhận phản ánh của người dân. Đặc biệt, dự án xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn quốc tế tại phường Hà Đông với kinh phí dự kiến 312 tỷ đồng được coi là “chìa khóa” để nâng cao năng lực giám sát chất lượng thực phẩm của Thủ đô.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu toàn bộ quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch. Đặc biệt, cần tạo điều kiện để các đối tượng quan tâm, nhất là phụ huynh, được tiếp cận thông tin; thực đơn, suất ăn phải được công khai, đối chiếu rõ ràng, tuyệt đối không để xảy ra khuất tất.

Bà Hà yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chủ động lắp đặt hệ thống camera, kết nối giám sát; sẵn sàng cung cấp đầy đủ hồ sơ khi có đoàn kiểm tra. Việc minh bạch từ lực lượng được phân công đến kết quả đánh giá phải được thể hiện rõ trên hồ sơ, dữ liệu số...