Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội ra 'tối hậu thư' cho 341 dự án

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu 341 nhà đầu tư khẩn trương báo cáo về việc triển khai thực hiện dự án theo quy định. Nếu báo cáo không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, UBND thành phố áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo gửi các nhà đầu tư về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương báo cáo về việc triển khai thực hiện dự án gửi về Văn phòng UBND thành phố trước ngày 30/4.

Sau 30/4, các nhà đầu tư không gửi báo cáo hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện, UBND thành phố sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

tp-8.jpg
Một dự án chậm triển khai tại phường Thanh Xuân.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 19/4, theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.

Trong danh sách các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, ví như dự án Nhà ở xã hội tại Gia Lâm, dự án xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư tại Cầu Giấy, khu đô thị mới Chi Đông tại xã Quang Minh, khu đô thị Lê Trọng Tấn (Parkcity Hanoi) tại Từ Liêm, khu đô thị Văn Khê mở rộng - Usilk City tại Hà Đông...

