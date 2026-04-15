Việt Nam đề nghị Italy mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao

Minh Hạnh
TPO - Tại cuộc hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước chú trọng mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Chiều 14/4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella, tại Rome.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Sergio Mattarella; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Italy đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ngài tổng thống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù cách xa về mặt địa lý, Việt Nam và Italy chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa và lịch sử đấu tranh giành độc lập. Đây là những nền tảng nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước và hướng tới việc nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát việc thực thi các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương. Đặc biệt, cần chú trọng mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: khoa học công nghệ, AI, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, nhấn mạnh đây là chuyến công tác của lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tới Italy sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy Nhà nước. Qua Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới gắn kết hai quốc gia, Tổng thống Italy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều. Cùng với kinh tế, tổng thống cũng đề nghị hai nước mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, văn hóa, du lịch và giáo dục...

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Tổng thống Sergio Mattarella đặc biệt đề cao việc bảo vệ các giá trị hòa bình và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trọng tâm là Liên Hợp Quốc.

Việt Nam và Italy chia sẻ tầm nhìn chung, nhất trí quan điểm giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italy Licia Ronzulli. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 14/4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Italy Licia Ronzulli.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vai trò, vị trí hàng đầu của Italy ở châu Âu và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá hai nước còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác. Về kinh tế - thương mại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực về thời trang, may mặc, giày da, chuyển đổi số, năng lượng…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Italy thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), Ủy ban châu Âu (EC) sớm xem xét gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Italy có chính sách miễn thị thực tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, tăng cường các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Tổng thống Italy Sergio Mattarella #quan hệ Việt Nam - Italy #Đối tác Chiến lược

