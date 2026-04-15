Luật sư bị phạt đến 40 triệu đồng nếu xúi giục khách hàng khai sai sự thật

Hoàng An
TPO - Luật sư nếu hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả; xúi giục khách hàng khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo trái pháp luật, có thể bị phạt đến 40 triệu đồng.

Phạt hành vi làm sai lệch chứng chỉ hành nghề

Nghị định 109/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 18/5/2026) quy định mới mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực: bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp.

Trong đó, tại Điều 8, hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động hành nghề luật sư sẽ áp dụng các mức phạt như:

Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với luật sư không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; thông báo không đúng thời hạn cho Đoàn luật sư về việc đăng ký hành nghề, thay đổi nội dung đăng ký hành nghề.

Phạt tiền từ 3 – 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thông báo không đầy đủ cho khách hàng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của mình trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý; không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hành nghề với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không thông báo cho Đoàn luật sư về việc đăng ký hành nghề, thay đổi nội dung đăng ký hành nghề.

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi: Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam của luật sư nước ngoài...; hành nghề tại Việt Nam khi giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài đã hết hạn; hành nghề luật sư với tư cách cá nhân mà không đăng ký hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền.

Phạt từ 15 – 20 triệu đồng đối với hành vi: Hoạt động không đúng phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam; cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam để hành nghề luật sư; sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc sử dụng giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam của người khác để hành nghề luật sư.

Luật sư Trịnh Văn Tuyến (Đoàn luật sư Hà Nội) tham gia bào chữa tại một phiên tòa.

Phạt luật sư xúc phạm danh dự, nhân phẩm người tiến hành tố tụng

Phạt 15 – 30 triệu đồng đối với luật sư có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Đáng chú ý, tại khoản 8 của Điều 8 này có quy định mức phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với hành vi: Cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục khách hàng khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo trái pháp luật; tiết lộ thông tin về vụ việc, về khách hàng mà mình biết trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

Móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc; tham gia lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người để gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp dịch vụ pháp lý, hoạt động tư vấn pháp luật với danh nghĩa luật sư hoặc mạo danh luật sư để hành nghề luật sư, treo biển hiệu khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chưa gia nhập Đoàn luật sư; thực hiện hoạt động dịch vụ pháp lý khác không đúng theo quy định tại Điều 30 của Luật Luật sư.

Ngoài phạt tiền, có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư; tịch thu tang vật là văn bản thông báo về việc đăng ký bào chữa, thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Hoàng An
