Hà Nội: Trà trộn vào đám cưới lấy trộm hòm tiền hơn 300 triệu đồng

TPO - Lợi dụng sơ hở tại một đám cưới ở Hà Nội, hai đối tượng đã trà trộn vào trong, trộm cắp hòm tiền mừng cưới hơn 300 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Tuấn Tú (phải).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Việt Hưng đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới.

Trước đó, tối 11/4, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm hòm tiền mừng cưới.

Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận sau khi biết thông tin về đám cưới, mặc dù không được mời nhưng đã đến và trà trộn vào trong. Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản tại đám cưới đông người, đối tượng đã lấy hòm tiền mừng và bỏ trốn.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng có vai trò giúp sức cho Tú là Nguyễn Đức Huy (SN 2003, trú tại Phủ Lý, Ninh Bình).

Cơ quan Công an cũng đã thu hồi tài sản bị các đối tượng trộm cắp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.